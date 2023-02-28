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المؤتمر نت - افتتح وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن ومحافظ الحديدة محمد عياش قحيم، اليوم المعهد التقني للآليات وعلوم البحار بمدينة الحديدة

افتتاح المعهد التقني للآليات وعلوم البحار في الحديدة

المؤتمرنت -
افتتاح المعهد التقني للآليات وعلوم البحار في الحديدة
افتتح وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن ومحافظ الحديدة محمد عياش قحيم، اليوم المعهد التقني للآليات وعلوم البحار بمدينة الحديدة.

واطلع غازي وقحيم ومعهما وكيلي الوزارة لقطاع المناهج الدكتور محمد قحوان والمحافظة لشئون الثقافة والإعلام علي قشر، والرئيس التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور وليد الرياشي، على العملية التعليمية في المعهد الذي تم انشاؤه بقرار وزير التعليم الفني.

واستمعوا من مدير مكتب التعليم الفني بالمحافظة حسين هديش، إلى شرح عن انتظام المعهد في التعليم من خلال قسمي الصناعات الغذائية وميكانيكا بحرية بإجمالي 64 طالبا.

عقب ذلك تفقد وزير التعليم الفني والتدريب المهني ومحافظ الحديدة، سير العملية التعليمية في المعهد الصناعي التقني بمديرية الحالي ومعهد الآليات والمعدات الثقيلة بالمدينة.

واطلعوا على مستوى انضباط الدراسة في معهد الحالي البالغ عدد طلابه 517، ومعهد الآليات الذي يضم 273 طالبا، مثمنين صمود الكادر التعليمي وانضباط وتفاعل الطلاب.

ووجه وزير التعليم الفني، وكيل الوزارة بتوفير كافة احتياجات المعاهد من الوحدات التدريبية، مبينا أن الزيارة تأتي في إطار تقييم العملية التعليمية والاطلاع على صعوبات واحتياجات معاهد الحديدة.

وفي السياق ناقش اجتماع موسع في كلية الشفاء بالحديدة برئاسة وزير التعليم الفني وضع كليات المجتمع بالمحافظة، ومستوى تقديم خدماتها التعليمية بما فيها الجوانب التدريبية.

وفي الاجتماع الذي ضم الوكيل قحوان والدكتور الرياشي وعمداء الكليات، ومدير مكتب التعليم الفني بالمحافظة أكد الوزير غازي، حرص الوزارة على معالجة التحديات التي تواجه كليات المجتمع، مشددا على الالتزام بالضوابط واللوائح والسعي لتطوير التعليم.








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