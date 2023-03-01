المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي الزميل توفيق الشرعبي بوفاة عمه

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ توفيق عثمان الشرعبي مدير تحرير صحيفة الميثاق، وجميع أفراد أسرته، في وفاة عمه الحاج دبوان علي أحمد، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن في أعمال الخير والبرّ والإحسان.



وأشاد الشريف بمناقب الفقيد وسجاياه الخيّرة.. معبّراً عن صادق التعازي والمواساة باسمه شخصياً.. وبإسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته وكل ذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون..