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المؤتمر نت - استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس، أكرم عبد الله عطية، تقرير لجنة النقل والاتصالات

مجلس النواب يستعرض تقرير لجنة النقل والاتصالات

المؤتمرنت -
مجلس النواب يستعرض تقرير لجنة النقل والاتصالات
استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس، أكرم عبد الله عطية، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مذكرة رئيس المجلس السياسي الأعلى المتضمنة ملاحظات الهيئة العامة لحماية البيئة والهيئة العامة للموارد المائية حول مشروع قانون الأرصاد الجوية.

وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة..

إلى ذلك استعرض مجلس النواب، في جلسته اليوم، إحاطة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن نزولها الميداني إلى اصلاحية السجن المركزي في أمانة العاصمة لتفقد أوضاع السجون والسجناء.

وتضمنت الإحاطة المخاطبات التي قامت بها اللجنة للجانب الحكومي في الجهات ذات العلاقة، وكذا ما يتعلق بمهمة اللجنة ولقاءاتها بالجانب الحكومي بالإضافة إلى ما يتعلق بنزولها الميداني وزيارتها لإصلاحية السجن المركزي.

وخلصت اللجنة في إحاطتها إلى عدد من الملاحظات التي توصلت إليها.

وقد أرجأ المجلس مناقشته للإحاطة المقدمة من اللجنة إلي جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.








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