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المؤتمر نت - تفقد وزير النقل، عبدالوهاب يحيى الدرة، اليوم، ساحات محطة الحاويات في ميناء الحديدة ومستوى الجهود المبذولة في تنظيم دخول السفن وتفريغ حمولاتها

الدرة يتفقد ساحات محطة الحاويات في ميناء الحديدة

المؤتمرنت -
الدرة يتفقد ساحات محطة الحاويات في ميناء الحديدة
تفقد وزير النقل، عبدالوهاب يحيى الدرة، اليوم، ساحات محطة الحاويات في ميناء الحديدة ومستوى الجهود المبذولة في تنظيم دخول السفن وتفريغ حمولاتها.

واطلع الوزير الدرة ومعه الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ،القبطان محمد إسحاق، ونائبه زيد الوشلي، على سير العمل في المحطة، ومستوى الترتيبات لاستقبال الحاويات وسفن الحاويات بعد تدفق السفن إلى ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسي.

واستمع من مدير محطة الحاويات، القبطان شوقي مرشد، إلى شرح حول الأعمال الجارية والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم التسهيلات المعلن عنها من قبل الحكومة للقطاع الخاص والغرف التجارية والملاحية لدخول سفن الحاويات إلى ميناء الحديدة.

كما أطلع الوزير الدرة، على مبني العمليات البحرية ومحتوياته والخاص بالحركة الملاحية وتتبع السفن في ميناء الحديدة، مستمعا من مدير العمليات الكابتن محمد السايس، إلى شرح حول تنظيم حركة دخول السفن وعملية رسوها وتفريغ حمولاتها وتأمين سلامتها.

كما أطلع على الخرائط التطويرية للعمليات البحرية ومحطة الحاويات، واستمع من رئيس المؤسسة القبطان اسحاق ونائبه الوشلي والمختصين، إلى شرح حول الإستراتيجية المستقبلية التي تسعي إليها قيادة المؤسسة لعمل محطة الحاويات والعمليات البحرية بما يتواكب مع تدفق السفن وتنوع حمولاتها.

وتفقد وزير النقل ساحات معاينة البضائع وعملية شق الحاويات وحجم حمولاتها للكشف عليها ومطابقتها للمواصفات والمعايير امتثالاً للمدونة الدولية، وموقعها المتميز لقربها من جهاز فحص الحاويات، وكذا الساحات المخصصة للشركات الملاحية للتسريع بعملية إخراجها بعد انتهاء عملية المعاينة.

واستمع من مدير ادارة التفتيش بجمرك ميناء الحديدة محمد الكحلاني ونائبه محمد الذاري والمختصين في مجتمع الميناء، إلى شرح حول إنجاز الأعمال وتفتيش البضائع والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس وضمان صلاحيتها للاستخدام.

كما زار وزير النقل وقيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر، الإدارة العامة للسلامة والأمن الصناعي، وحث العاملين فيها على الالتزام بأدوات ومتطلبات السلامة حفاظاً على الطواقم العاملة في الميدان، مشدداً على اضطلاع الجميع بالمسؤولية في تخفيف معاناة المواطن.

وحث على العمل كفريق واحد لتسهيل عملية الإفراج عن البضائع أولا بأول وبذل المزيد من الجهود لضمان سرعة دوران العمل وسلاسته، موجها الفرق العاملة في الميدان العمل عبر نافذة واحدة لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة لضمان تسهيل المعاملات والإفراج السريع عن البضائع.








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