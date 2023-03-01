المؤتمرنت -

بن حبتور يشيد بجهود منظمة أطباء بلا حدود

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء رئيس المكتب الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوس كريستو، والوفد المرافق له الذي يزور الجمهورية اليمنية.



وناقش اللقاء الذي حضره نائبا رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان والرؤية الوطنية محمود الجنيد ووزير التخطيط عبدالعزيز الكميم علاقات التعاون بين حكومة الانقاذ وأطباء بلا حدود وسبل توطيدها وتعزيزها خلال الفترة المقبلة وفقا لأولويات الاحتياجات الانسانية في مجالات عملها الطبية والانسانية.



ورحب رئيس الوزراء، برئيس المكتب الدولي للمنظمة والوفد المصاحب له في زيارتهم لليمن.. لافتا الى ان الزيارة ستتيح لرئيس المنظمة الدولية الاطلاع المباشر على حقيقة التداعيات الكارثية للعدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني منذ ثمان سنوات على مختلف جوانب الحياة اليومية.



وأشار إلى التحديات متعددة الجوانب التي يعاني منها القطاع الصحي الذي يعد من القطاعات الاكثر تضررا من العدوان والحصار وانعكاس ذلك على وضع منشأته الصحية والعلاجية وكوادره من الأطباء والصحيين والفنيين.. مشيدا بمختلف التدخلات الصحية والانسانية القيمة لأطباء بلا حدود وجهود طواقمها الطبية في خدمة المرضى اليمنيين في أغلب المحافظات.



وأكد الدكتور بن حبتور أهمية التعزيز المستمر لعلاقات التعاون بين الحكومة واطباء بلا حدود وكافة المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن في مواجهة التحديات والاحتياجات الانسانية المتعاظمة وفق خطط مشتركة وبذل المزيد من الجهود لبلوغ الغايات المنشودة.



ولفت بهذا الشأن الى أهمية ايلاء المزيد من العناية لقضايا الامومة والطفولة ومواجهة سوء التغذية الحاد في اوساط الاطفال والرعاية الصحية للام الحامل.



من جانبه أشار رئيس أطباء بلا حدود إلى سجل التعاون بين المنظمة واليمن الذي يعود الى ثمانينيات القرن الماضي، ودورها المبكر في الوقوف مع الشعب اليمني في المجال الطبي.



وأوضح أن أطباء بلا حدود تركز في نشاطها على جوانب رعاية الامومة والطفولة الى جانب التأهيل والتدريب للطواقم الطبية مع توفير بعض المستلزمات الطبية.



و ذكر انه زار خلال هذه الزيارة بعض المناطق وشاهد فيها حالة اطفال يعانون من سوء التغذية و نساء حوامل يقطعن المسافات الطويلة للحصول على المساعدة الطبية المناسبة.



وبين كريستو،أن من الأسباب الرئيسة لزيارته الراهنة هو الاطلاع على الوضع عن كثب والرفع بمعلومات واقعية توضح حجم المعاناة ومقدار الاحتياجات للمجتمع اليمني علاوة على اعادة لفت انتباه العالم الذي انشغل بالمستجدات الدولية وفي مقدمتها الحرب الروسية الاوكرانية بالمأساة الكبيرة التي يعشها الشعب اليمني وتوفير متطلبات الدعم من قبل الدول المانحة.



وأكد أن تظافر الجهود الحكومية والدولية وفق آليات مشتركة ستثمر المزيد من العمل الايجابي في المواطن اليمني والتخفيف من معاناته.