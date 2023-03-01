المؤتمرنت -

الرهوي يفتتح المؤتمر السنوي لأمراض الأوعية الدموية

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي، أن الثروة الحقيقة التي تقاس عليها تقدم وتطور المجتمعات، ثروة المعرفة والعلوم والتكنولوجيا.



وأشار الرهوي في افتتاح المؤتمر السنوي لأمراض وجراحة الأوعية الدموية اليوم، ينظمه في يومين مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا والجمعية اليمنية لجراحة الأوعية الدموية، إلى أن النمو الاقتصادي العالمي قائم اليوم على اقتصاديات المعرفة والتحول الرقمي الذي تم تطويره لخدمة البشرية.



ولفت إلى أهمية امتلاك الأطباء والجراحين في مختلف التخصصات الطبية للقدرة والخبرة والمهارة أثناء إجراء العمليات الجراحية لضمان نجاح العمليات والحد من الأخطاء الطبية .. مشدداً على ضرورة مواكبة التطورات العالمية ومعرفة آخر ما توصلت إليه علوم الطب والاستفادة من علوم الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لإحداث ثورة في مجال تقديم الخدمات والرعاية الطبية المتكاملة للمواطنين.



وأكد عضو السياسي الأعلى، أن الأطباء هم الذين يؤدون القسم الطبي أثناء تخرجهم من الجامعات لأهمية العمل في هذا المجال والحفاظ على أرواح الناس وفقاً لأخلاقيات المهنة والضمير الإنساني.



وأشاد بحجم التطورات النوعية التي حققتها بعض المستشفيات اليمنية وتوفيرها لأحدث الأجهزة الطبية التي ساهمت في تخفيف أعباء المواطنين من خلال إجراء عمليات صعبة ومعقدة من قبل أياد وخبرات وكفاءات يمنية.



من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، أهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات العلمية لمناقشة آخر ما توصل إليه العلم الحديث في الطب والجراحة والاستفادة من الخبرات والكفاءات المحلية والدولية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية في البلد.



وأثنى على خطوات وإجراءات مستشفى جامعة العلوم التعليمي في إقامة المؤتمرات العلمية في مختلف التخصصات الطبية وآثار ذلك على تنمية قدرات ومهارات الأطباء من مختلف المحافظات.



وأشار الوزير حازب إلى أهمية إشراك الجهات ذات العلاقة في المؤتمرات العلمية والطبية للخروج بنتائج وحلول واقعية الإشكاليات التي تواجه البلاد .. مؤكداً أن انعقاد المؤتمرات من ضمن اهتمامات وأولويات الوزارة وإدراج توصياتها ومخرجاتها في تقارير وبرامج وأنشطة الوزارة لتحويلها إلى واقع ملموس.



فيما أكد مدير مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور فهمي الحكيمي، حرص المستشفى على رعاية واحتضان المؤتمرات والفعاليات العلمية والطبية في مختلف المجالات والسعي للبحث عن كل جديد في الجانب الطبي والارتقاء به.



وأوضح أن المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات، سيناقش أوراق علمية وبحثية في مجال أمراض جراحة الأوعية عبر نخبة من الأطباء المتخصصين بهذا المجال.



بدوره أفاد رئيس الجمعية اليمنية لجراحة الأوعية الدموية - رئيس المؤتمر الدكتور عبد الكريم العامري، بأن المؤتمر العلمي الدقيق والمتخصص في أمراض وجراحة الأوعية الدموية، سيناقش آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية والتطور العلاجي الدقيق بمشاركة فعالة من كبار الأطباء والاستشاريين من داخل اليمن وخارجه.



إلى ذلك افتتح عضو السياسي الأعلى الرهوي ووزير التعليم العالي حازب معرض المستلزمات الطبية المصاحب للمعرض.