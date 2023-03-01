المؤتمرنت -

افتتاح معرض صنعاء للقهوة والمهرجان التسويقي للبن اليمني

افتتح فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، معرض صنعاء للقهوة والمهرجان التسويقي للبن اليمني في العاصمة صنعاء.



وقص الرئيس المشاط ومعه عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض وانطلاق فعاليات المهرجان التسويقي للبن.



وأكد فخامة الرئيس أهمية افتتاح المعرض والمهرجان، لما يمثله البن اليمني من مكانة على مستوى العالم وتفرده بنكهة ومذاق عالي.



وأوضح أن البن اليمني منتج أصيل عُرف بجودته العالية وارتباطه بحضارة اليمن .. مشيراً إلى أن البن اليمني اشتهر على مستوى العالم عبر تصدير كميات كبيرة إلى مختلف بلدان العالم من ميناء المخا والذي عرف عالمياً باسم "موكا كوفي".



وحث الرئيس المشاط على الاهتمام بزراعة البن ودعم المزارعين بالشتلات وتحفيزهم على زراعة هذا المحصول النقدي المهم، لما له من دور في رفد الدخل القومي بالعملة الصعبة .. مؤكداً دعم المجلس السياسي الأعلى لجهود وزارة الزراعة والري والجهات ذات العلاقة في زراعة الأشجار المثمرة، بما فيها التوسع في غرس أشجار البن في كافة المحافظات اليمنية.