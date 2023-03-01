المؤتمرنت -

منظمة دولية: ارتفاع ملحوظ لمعدلات سوء التغذية في اليمن

قالت منظمة أطباء بلا حدود اليوم، إن حالات الإصابة بسوء التغذية في اليمن ارتفعت بنسبة 36 بالمائة، خلال الفترة الأخيرة.



جاء ذلك في لقاء وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، برئيس المكتب الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود، كريستوس كريستو، والفريق المرافق له.



وناقش اللقاء الوضع الصحي في اليمن، في ظل ظروف العدوان والحصار وتداعياتهما الكارثية، التي فاقمت من الأوضاع الإنسانية والصحية.



واستعرض اللقاء تدخلات أطباء بلا حدود فيما يتعلق بأمراض سوء التغذية، والدعم الذي تقدّمه للمرافق والكوادر الصحية.



وفي اللقاء، نوَّه وزير الصحة بدعم منظمة أطباء بلا حدود وتدخلاتها في اليمن.. مشيراُ إلى عدد من البرامج التي تحتاج للدعم في الجانب الصحي، لا سيما ما يتعلق بالبنية التحتية.



وعبَّر عن أمله في تدخل أطباء بلا حدود بتشغيل مركز الطوارئ في مستشفى الكويت الجامعي بأمانة العاصمة، الذي تم تجهيزه من قبل “اليونبس” بمواصفات عالمية، وكذا دعم مستشفى الجوبة في محافظة مأرب.



وأكد الدكتور المتوكل أهمية التوسع في المرافق الصحية الخاصة بمعالجة سوء التغذية، ودعمها من قبل أطباء بلا حدود، لا سيما في محافظات “حجة وصعدة والحديدة وعمران”، وكذا برامج الرعاية الصحية الأولية.



وأبدى استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات لمنظمة أطباء بلا حدود لضمان تنفيذ مشاريعها وبرامجها الصحية، بكل سهولة ويسر.



من جانبه، أكد رئيس المكتب الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود أن زيارته لليمن تأتي للاطلاع على الوضع الصحي في اليمن، والمعاناة التي خلفتها الحرب، وبحث إمكانية توقيع اتفاقية طويلة المدى حول التدخلات الإنسانية.



وتطرق إلى تدخلات ومشاريع المنظمة في اليمن خلال العام الماضي، إلى جانب دعم الكوادر والمرافق الصحية.. مشيراً إلى أن المنظمة لاحظت ارتفاعاً في حالات الإصابة بسوء التغذية بنسبة 36 بالمائة، خلال الفترة الأخيرة.