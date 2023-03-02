المؤتمرنت -

توقعات بهطول امطار متفاوتة على 6 محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، ونبه من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو الشابورة المائية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً على مناطق متفرقة من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، المحويت، ذمار، تعز، وأجزاء من شرق حجة وريمة وإب والضالع.



ولا يستبعد المركز أن تمتد الأمطار شرقاً نحو بعض مناطق الجوف ومأرب ومرتفعات أبين وشبوة وهضبة حضرموت.



وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وأقصى سرعة لها تصل إلى 32 عقدة.



وأفاد المركز بهطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها مصحوبة بالعواصف الرعدية مع تساقط حبات البرد خلال الساعات الماضية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، والاحتماء من العواصف الرعدية.



ونبه من تدني الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الضباب أو الشابورة المائية.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

