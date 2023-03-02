المؤتمرنت -

جامعة صنعاء تحتفل بتخريج الدفعة 47 من كلية الشريعة والقانون

احتفلت كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء اليوم بتخرج الدفعة الـ 47 ، بقوام 180 طالباً تزامناً مع الذكرى السنوية للشهيد الرئيس صالح الصماد.



وفي الحفل، هنأ وزير الدولة أحمد العلي الخريجين بوصولهم اليوم إلى هذه المرحلة من الجد والمثابرة والنجاح وتحقيق الدرجات العليا .. مشيراً إلى الدور المعول لخريجي دفعة الرؤية القانونية في حمل رسالة الحق وإقرار العدالة التي بعزمهم وإرادتهم ينال الناس الحقوق والرغبات العادلة في تحقيق المساواة ونصرة الخير والحق في المجتمع.



وأكد أن الاحتفاء اليوم بتخريج هذه الكوكبة من حملة القانون تعد أحد ثمار صمود وتضحيات الشعب اليمني في مواجهة العدوان الذي حاول إيقاف عجلة التنمية والتعليم في البلد.



وأشار وزير الدولة العلي أن هذه المخرجات ستمثل إضافة نوعية لتعزيز الجانب القانوني في البلد والتخلص من السلبيات الموروثة للوصول إلى العدالة والحرية والاستقلال والتخلص من التبعية



من جانبه أشاد عضو مجلس الشورى أحمد الزبيري بالدور الكبير الذي تقوم به جامعة صنعاء في تخريج كوكبة من حملة الشريعة والقانون ودورهم المعول في إرساء دعائم العدالة والحرية والاستقلال وتحقيق العدل والمساواة والدفاع عن حقوق الإنسان ونصرة المستضعفين.



واعتبر الاحتفاء بتخريج 180 طالباً اليوم من حملة القانون أحد ثمار مشروع الشهيد الرئيس صالح الصماد " يد تحمي، ويد تبني" .. داعيا الخريجين إلى تجسيد مبادئ ومشروع الرئيس الشهيد في حياتهم وسلوكهم العملي وتطبيق واحترام مواد القانون والدستور اليمني .



بدوره أشار رئيس هيئة التصالح والتسامح الشيخ محمد الزلب إلى أن هذه الكوكبة من حملة مشاعر التنوير والقانون اليمني تعد ثمرة من ثمار ثورة التصحيح ونصر الحق والمستضعفين وإنهاء الفساد والباطل ورفع الظلم والتفرغ لبناء اليمن الجديد وتحقيق نهضة تنموية مستدامة .



وحث الخريجين والتحلي بأخلاقيات المهنة والعمل على تحقيق مبادئ العدل باعتباره أساس الحكم والسعي الدائم إلى أداء واجباتهم الوطنية بكل مسؤولية وتفاني ودورهم الكبير في إنهاء النزاعات والثارات والخلافات والحروب .



أكد الزلب حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، على إنهاء كافة مظاهر الثأر والنزاعات وحل الخلافات والمضي في الصلح بين الناس ولم الشمل وتوحيد الصف لمواجهة العدوان وبناء اليمن الجديد القائم على العدل والحرية.



فيما اشار رئيس دائرة التنسيق والعلاقات المركزية عبدالرحمن النظاري ورئيس اللجنة التحضيرية إسلام المغارم إلى أن تخرج هذه الكوكبة يعد ثمرة حصاد واجتهاد أربع سنوات تزودوا خلالها بالمعارف القانونية والمهارات التي عززت لديهم القدرة على ممارسة الحياة القضائية والمحكمة الصورية التي ساهمت في سد الفجوة بين الدراسة الاكاديمية والحياة العملية.



وفي ختام الحفل الذي حضره وكيل وزارة الادارة المحلية أحمد الشوتري ونائب مدير أمن باجل عبدالله شويان وعضو رابطة علماء اليمن الشيخ علي المطري، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمسئولين، جرى تكريم الخريجين بالشهادات التقديرية .

