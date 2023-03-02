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المؤتمر نت - نجح رجال الدفاع المدني، اليوم، في إخماد ثلاثة حرائق متفرقة نشبت في 3 مديريات بالعاصمة صنعاء

إخماد ثلاثة حرائق متفرقة في العاصمة صنعاء

المؤتمرنت -
إخماد ثلاثة حرائق متفرقة في العاصمة صنعاء
نجح رجال الدفاع المدني، اليوم، في إخماد ثلاثة حرائق متفرقة نشبت في 3 مديريات بأمانة العاصمة.

وأوضحت المصلحة أنه تم تحريك سيارات الإطفاء والإنقاذ من رئاسة المصلحة لإطفاء حريق محل أقمشه في شيراتون جوار محلات الرجوي في مديرية شعوب.

وأكدت أنه تم تحريك فرعي البليلي وحدة لإطفاء حريق مولد كهرباء 5 كيلو في عمارة بشارع تعز أمام عمارة الحجاجي بمديرية السبعين.

ولفتت إلى تحريك فرع 14 أكتوبر وأرسال تعزيز من رئاسة المصلحة لإطفاء منزل مواطن خلف مطعم إيجل بمديرية معين.

وأشارت المصلحة إلى أن أسباب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي في المحل التجاري بشعوب والمنزل بمديرية معين، والسبب في اندلاع الحريق الثالث راجع لتكدس المخلفات جوار المولد الكهربائي.

يذكر أن رجال الدفاع المدني تمكنوا من إخماد الثلاثة الحرائق في وقت وجيز وبأقل الخسائر المادية ولا يوجد أي خسائر بشرية.

وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها للإخوة المواطنين إلى الالتزام دائماً بإجراءات الأمن والسلامة العامة والحماية الذاتية للوقاية من المخاطر بمختلف أنوعها.








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