المؤتمرنت -

اجتماع لأمناء عموم أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي

عقد أُمناء عموم أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعاً لهم اليوم الخميس، برئاسة عبدالله أحمد الكبسي نائب رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف، لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين اليمنية والعربية.



وقد تحدث في الاجتماع نائب رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف، مستعرضاً آخر التطورات السياسية والوطنية، ونتائج اللقاءات التي تعقد بين المكونات السياسية المناهضة للعدوان وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وشركائهم، مشدداً على أهمية أن تسهم تلك اللقاءات في تقوية تماسك الجبهة الداخلية ومواجهة كل المحاولات والمخاطر التي تستهدفها.



وأشار الكبسي إلى أن هناك حملات إعلامية مسيئة تسعى لإثارة البلبلة والفتنة ومنها تلك التي تستهدف المؤتمر وقياداته وحلفائه والتي تخدم توجهات تحالف العدوان وهذا أمر مدان ومستنكر ويجب مقاومته بشتى الوسائل والسبل.



واستعرض الاجتماع آخر المعلومات بشأن المباحثات الجارية بوساطة من قبل الأشقاء في سلطنة عمان، مشدداً على أهمية تنفيذ كل ما يتعلق بمتطلبات الملف الإنساني وفي مقدمتها رفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء والحصار المفروض على ميناء الحديدة بشكل كامل، وأيضاً صرف مرتبات الموظفين من عائدات الثروات الوطنية، وإتمام تبادل الأسرى وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل باعتبار أن ذلك هو الأساس لنجاح أي هدنة، وبدون تنفيذ هذه المتطلبات فإن أي جهود لن يكون لها نتائج إيجابية كبيرة.



وفيما يخص القضايا العربية، أدانت أحزاب التحالف عمليات القتل اليومية التي تمارسها قوات العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، والاعتداءات الهمجية للمستوطنين ضد الفلسطينيين وإحراق منازلهم، مشيرةً إلى أن هذا الأفعال هي إرهاب دولة وجرائم حرب، تتطلب تضامناً عربياً مع أبناء شعبنا الفلسطيني وموقفاً دولياً من المجتمع الدولي الذي يتشدق بالحديث عن الحريات وحقوق الإنسان، فيما يمارس الصمت تجاه ما يرتكبه المحتل الصهيوني بحق الفلسطينيين.



هذا وقد ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المدرجة في جدول أعماله، واتخذ إزائها القرارات المناسبة.