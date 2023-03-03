الجمعة, 03-مارس-2023 الساعة: 12:46 ص - آخر تحديث: 12:19 ص (19: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
عام من الصراع السياسي والعسكري بين حلف الناتو والاتحاد الروسي وساحتها أوكرانيا
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
التخطيط المنشود
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري

الأمين المساعد يعزي بوفاة القيادي المؤتمري سعيد حيدره

المؤتمرنت -
الأمين المساعد يعزي بوفاة القيادي المؤتمري سعيد حيدره
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري سعيد احمد قاسم حيدره، عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية جبن، عضو المجلس المحلي بالمديرية، بمحافظة الضالع، والذي افاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار الأمين العام المساعد الى عدد من مناقب الفقيد، وما حظي به من محبة وتقدير في الأوساط الاجتماعية والسياسية، وحرصه الدائم على خدمة الناس وعمل الخيرات.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد/عبدالحكيم سعيد احمد حيدره، واخوانه، وكافة افراد اسرته بمديرية جبن محافظة الضالع، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو للضفة
علوم وتقنية: الكشف عن فوائد وأضرار زيت السمك
اقتصاد: تباطؤ التضخم السنوي في روسيا
اقتصاد: ارتفاع الدولار يُخفض سعر الذهب
عربي ودولي: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إندونيسيا
محافظات: إتلاف ثلاثة أطنان مواد غذائية بأمانة العاصمة
رياضة: آرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي
رياضة: يونايتد يفوز على وست هام.. وتوتنهام يودع
أخبار: المرور يدعو إلى الالتزام بقواعد السير خلال الأمطار
أخبار: جامعة صنعاء تحتفل بتخريج الدفعة 47 من كلية الشريعة
علوم وتقنية: 9 أطعمة تسبب ارتفاع السكر في الدم
علوم وتقنية: الخلافات الزوجية تزيد خطر الموت للرجال
أخبار: توقعات بهطول امطار متفاوتة على 6 محافظات يمنية
فنون ومنوعات: أفلام السينما تحقق 4 ملايين جنيه
فنون ومنوعات: أكثر دولة آمنة من الكوارث في العالم
عربي ودولي: 123 قتيلاً وجريحاً في تصادم قطارين باليونان
أخبار: منظمة دولية: ارتفاع معدلات سوء التغذية في اليمن
أخبار: افتتاح المهرجان التسويقي للبن اليمني بصنعاء
عربي ودولي: 51 ألف قتيل ضحايا زلزال تركيا وسوريا
قضايا وآراء: عام من الصراع السياسي والعسكري بين حلف الناتو والاتحاد الروسي وساحتها أوكرانيا
مجتمع مدني: لصحة القلب.. علامات يجب الانتباه إليها
علوم وتقنية: مواد غذائية تحفز ظهور حب الشباب
أخبار: قصف سعودي على صعدة يوقع ضحايا مدنيّين
أخبار: الرهوي يفتتح المؤتمر السنوي لأمراض الأوعية الدموية
أخبار: 61 شهيداً وجريحاً بنيران سعودية في شدا صعدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023