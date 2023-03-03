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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار الرعدية، على مناطق متفرقة في ع

توقعات بهطول امطار خفيفة على 11 محافظة

المؤتمرنت -
توقعات بهطول امطار خفيفة على 11 محافظة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار الرعدية، على مناطق متفرقة في عدة محافظات، ورياحاً نشطة على السواحل تسبب اضطراب البحر، خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية يتوقع استمرار هطول الأمطار الخفيفة إلى متوسطة الشدة وقد ترافقها العواصف الرعدية أحياناً على مناطق متفرقة من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، المحويت، ذمار، تعز، حجة، ريمة ، إب، الضالع ولحج.

ولم يستبعد المركز، أن تمتد الأمطار شرقاً لتشمل أجزاء من محافظات الجوف، مأرب، البيضاء، أبين، شبوة وهضبة حضرموت.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وخليج عدن تتراوح ما بين 20- 35 عقدة.

وأوضح المركز أنه هطلت أمطار مقدارها ثمانية ملليمترات في مديرية الجبين بمحافظة ريمة، وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من المرتفعات الغربية والوسطى وهضبة حضرموت بعضها مصحوبة بالعواصف الرعدية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه السائقين في الطرقات والمنعطفات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب وعند هطول الأمطار.

كما نبه الصيادين ومرتادي جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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