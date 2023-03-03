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المؤتمر نت - أصيب طفل بجروح خطيرة، اليوم، جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان في مديرية حيدان بمحافظة صعدة

إصابة طفل بجروح جراء انفجار جسم في صعدة

المؤتمرنت -
إصابة طفل بجروح جراء انفجار جسم في صعدة
أصيب طفل بجروح خطيرة، اليوم، جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان في مديرية حيدان بمحافظة صعدة.

وأفاد مصدر أمني بأن جسم من مخلفات العدوان انفجر في منطقة مران بمديرية حيدان، ما أدى إلى إصابة طفل بجروح خطيرة.

وأكدت إحصائية طبية، أن 149 مدنياً سقطوا بين شهيداً وجريحاً خلال شهري يناير وفبراير الفائتين، بنيران وقذائف جيش العدو السعودي على مديرية شدا الحدودية.

وتتعرض المناطق الحدودية بمحافظة صعدة لاعتداءات متكررة بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين، وبشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.








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