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أخبار
المؤتمر نت - تخفيض سعر مادة دقيق السنابل من 17300 ريالا الى 15900 ريالا، للكيس الواحد عبوة 50 كيلوجرام،

تخفيض أسعار دقيق السنابل بفارق 1400 ريال للكيس الواحد

المؤتمرنت -
تخفيض أسعار دقيق السنابل بفارق 1400 ريال للكيس الواحد
اكدت وزارة الصناعة والتجارة الجمعة 3 مارس 2023 تخفيض سعر مادة دقيق السنابل من 17300 ريالا الى 15900 ريالا، للكيس الواحد عبوة 50 كيلوجرام، وذلك بفارق إنخفاض بلغ 1400 ريال.

وفي سياق متصل فرضت وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء إجراءات رقابية صارمة على المحال التجارية وأسواق السلع والمواد الاستهلاكية، وذلك قبيل أيام من حلول شهر رمضان المبارك.

وأقرت وزارة الصناعة إلزام ملاك المحال التجارية، وباعة المواد والسلع الغذائية في الأسواق العامة، تعليق لوحات ورقية بأسعار السلع المباعة بمحلاتهم، خلال فترة أسبوعين إثنين تبدأ من يوم الجمعة 3 مارس الجاري.
وشمل الاجراء الحكومي السلع التي تباع بالأوزان والكيل، موضحاً أن يكون إشهار أسعار هذه السلع حسب أجزاء بيعها، موضوعا في مكان واضح وبارز.








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