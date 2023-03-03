المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر الشعبي العام يواسي آل الجوفي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة الى الدكتور/ عبدالسلام محمد حزام الجوفي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، واخوانه، وكافة آل الجوفي، بمديريتي النادرة والسدة محافظة إب، وذلك بوفاة شقيقه الاستاذ/ نـواف محمد حزام الجوفي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.



سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والغفران، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون "

