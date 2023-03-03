الجمعة, 03-مارس-2023 الساعة: 10:14 م - آخر تحديث: 09:58 م (58: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
عام من الصراع السياسي والعسكري بين حلف الناتو والاتحاد الروسي وساحتها أوكرانيا
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
التخطيط المنشود
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - وثّق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، سقوط 46 ضحية جراء مخلفات العدوان غير المنفجرة خلال فبراير الماضي

سقوط 46 ضحية جراء مخلفات العدوان خلال فبراير

المؤتمرنت -
سقوط 46 ضحية جراء مخلفات العدوان خلال فبراير
وثّق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، سقوط 46 ضحية جراء مخلفات العدوان غير المنفجرة خلال فبراير الماضي.

وأوضح المركز في إحصائية، أنه سقط 12 شهيداً، و34 مصاباً، جراء مخلفات العدوان غير المنفجرة، توزعوا في محافظات الحديدة، حجة، لحج، صعدة، الجوف، البيضاء ومأرب.

وحذر المركز من استمرار سقوط الضحايا من الأطفال والنساء جراء التلوث الواسع بمخلفات العدوان الذي يعاني منه اليمن منذ ثمان سنوات، إلى جانب إعاقة عودة المواطنين لمناطقهم في وقت لوحظ تقليص الأمم المتحدة لدعم تطهير المخلفات، وبما يصل إلى شبه توقف للأعمال المتعلقة بالألغام.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: زلزال جديد يضرب وسط تركيا
رياضة: نجل رونالدينيو ينضم إلى برشلونة
اقتصاد: مجدداً.. انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية
عربي ودولي: غليان شعبي في اليونان بعد حادث القطارين
اقتصاد: الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي
علوم وتقنية: ما العلاقة بين بدائل السكر وأمراض القلب؟
أخبار: هذا ما يحصل لدماغنا.. بعد يوم كامل دون نوم!
أخبار: توقعات بهطول امطار خفيفة على 11 محافظة
رياضة: برشلونة يهزم الريال في كلاسيكو كأس الملك
أخبار: الأمين المساعد يعزي بوفاة القيادي المؤتمري سعيد حيدره
أخبار: إتلاف 8 أطنان ونصف أدوية في أمانة العاصمة
عربي ودولي: الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو للضفة
أخبار: 92 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: اجتماع لأمناء عموم أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
أخبار: إخماد ثلاثة حرائق متفرقة في العاصمة صنعاء
علوم وتقنية: الكشف عن فوائد وأضرار زيت السمك
مجتمع مدني: لا تستهن بها.. أعراض تنذر أن سمعك بخطر
اقتصاد: تباطؤ التضخم السنوي في روسيا
اقتصاد: ارتفاع الدولار يُخفض سعر الذهب
عربي ودولي: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إندونيسيا
محافظات: إتلاف ثلاثة أطنان مواد غذائية بأمانة العاصمة
رياضة: آرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي
رياضة: يونايتد يفوز على وست هام.. وتوتنهام يودع
أخبار: المرور يدعو إلى الالتزام بقواعد السير خلال الأمطار
أخبار: جامعة صنعاء تحتفل بتخريج الدفعة 47 من كلية الشريعة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023