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المؤتمر نت - إذا كنت تخلد إلى النوم في أوقات مختلفة خلال أيام الأسبوع، أو تستفيق عدة مرات في الليلة الواحدة، فإن هذا الأمر قد يقود إلى مرض قلبي خطي

تحذير.. اضطراب النوم يهدد بمرض خطير

المؤتمرنت -
تحذير.. اضطراب النوم يهدد بمرض خطير
إذا كنت تخلد إلى النوم في أوقات مختلفة خلال أيام الأسبوع، أو تستفيق عدة مرات في الليلة الواحدة، فإن هذا الأمر قد يقود إلى مرض قلبي خطير.

فقد كشفت دراسة حديثة أجرتها جمعية القلب الأميركية، أن الأشخاص الذين يعانون اضطرابات في النوم يصبحون أكثر عرضة لأن يصابوا بمرض خطير في القلب.

وشملت الدراسة عينة من 2032 شخصا من البالغين جرى قياس مدة النوم لديهم، إلى جانب رصد توقيت نومهم واستيقاظهم.

وجرت التجربة لسبعة أيام من خلال قياس جودة النوم لدى المشاركين عبر ساعات ذكية في معصم اليد، لتسجيل بيانات مفصلة حول الحركة ومستوى الأكسجين خلال الغفوات.

وأوضحت النتائج أن الأشخاص الذين ناموا بشكل مضطرب ولم يقضوا لياليهم بهدوء، ظهرت عليهم علامات الإصابة بنوع من تصلب الشرايين.

وعندما يصيب هذا المرض جسم الإنسان، فإن جدار الشريان يصبح مشوبا بعدد من التشوهات التي تؤثر على أداء وظائفه.

وأشارت الدراسة إلى أن انتباه الناس لجودة نومهم خلال الليل، من شأنه أن يساعد على الوقاية من مرض تصلب الشرايين.

وكتب مؤلفو الدراسة أن "عدم انتظام النوم، خاصة ما يتعلق بمدته، كان مرتبطا بعدة مقاييس بتصلب الشرايين".

وأضافوا: "قد يكون انتظام النوم هدفا قابلا للتعديل لتقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين".

وأجريت الدراسة من قبل باحثين في جامعة فاندربيرت في ولاية تينيسي الأميركية، وكلية الطب في جامعة هارفارد، إلى جانب علماء من مؤسسات بحثية أخرى.

وقال معدو الدراسة إن تجربتهم تختلف عن سابقاتها، لأنها شملت عينة واسعة من مختلف الأعراق في الولايات المتحدة.وكالات








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