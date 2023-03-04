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الصحة العالمية تحذر: أدوية سُعال مُميتة في الأسواق

حذرت منظمة الصحة العالمية من 14 دواء مختلفا من أدوية للأطفال في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا.



وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن أدوية السعال تلوثت بالمواد الكيميائية السامة مثل إيثيلين جلايكول وديثيلين جلايكول، فيما أوضح البروفيسور وينستون مورغان، عالم السموم في جامعة شرق لندن، أن هذه المركبات توجد أحيانا بكميات صغيرة جدًا كملوثات في عدد من المكونات الغذائية والمذيبات الطبية.



وأضاف الخبير أن تلوث الأدوية بتلك المركبات يحدث عندما تكون هناك معايير سيئة للتصنيع والاختبار، مشيرًا إلى أن الجرعة المميتة من المواد الكيميائية عند البالغين تتراوح بين 1000 – 1500 ملليغرام لكل كيلوغرام.



وحذر البروفيسور من أن الجرعة المميتة بالنسبة لطفل صغير يزن 20 كلغ، تنخفض إلى 28 ميلليلترا، أو نحو 6 ملاعق صغيرة، ومع ذلك فإن السمية ممكنة أيضًا عند تناول جرعات أقل بكثير على مدار أيام وأسابيع.



وأوضح ونستون أن الأطفال الذين يتناولون مستحضرات الباراسيتامول الملوثة بالجليكول قد يكونون معرضين للخطر أيضا، كما ان الأدوية والمنتجات الأخرى الملوثة بمستويات منخفضة من الإيثيلين جلايكول وثنائي إيثيلين جلايكول قد تمر دون أن يلاحظها أحد لأنها لا تحتوي على الباراسيتامول.