المؤتمرنت -

الاجتماع البرلماني الحكومي يواصل مناقشته لأداء الصناديق

واصل الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك، اجتماعاته اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، عبدالرحمن حسين الجماعي.



ناقش الاجتماع الذي ضم وزيري الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور والشباب والرياضة محمد حسين المؤيدي، ووكيل وزارة الزراعة والري سمير الحناني والمدير التنفيذي لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، عبدالحميد المغربي، النقاط التي حددتها مذكرة المجلس للحكومة في ضوء مخرجات الاجتماع البرلماني الحكومي الذي ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، وعدداً من الجهات الحكومية برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي.



حيث تم في الاجتماع السابق برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، مناقشة نشاط الوزارات والمصالح والهيئات والصناديق الخاصة وتحديد الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير عملها واقتراح الحلول والمعالجات المناسبة.



وطالبت المذكرة من الحكومة توجيه ادارات الصناديق المحددة بحضور المعنيين لاجتماعات اللجان الخاصة وفقاً للبرنامج الزمني المحدد مع موافاة المجلس بالوثائق المحددة التي تتضمن ما يلي:



– الرؤيا والأهداف الاستراتيجية للصندوق.



– أسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.



– نسخة من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق للأعوام 2018 -2022م.



– الموازنات السنوية المعتمدة للصندوق للأعوام 2018- 2022م.



– المشاريع التي تم تنفيذها من إيرادات الصندوق خارج إطار الموازنة المعتمدة.



– خطط الصندوق السنوية المقرة من مجالس إداراتها للأعوام 2018-2022م .



– الحسابات الختامية والقوائم المالية للصندوق وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عليها ۲۰۱۸- ۲۰۲۲م.



– تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلقة بأداء ونشاط الصندوق ورد إدارة الصندوق عليها.



– إيرادات الصندوق وأوجه الصرف منها بالمقارنة مع أهداف الإنشاء.



– النفقات التشغيلية للصندوق للأعوام ۲۰۱۸- ۲۰۲۲م.



– مصادر الإيراد وحجمها ومدى تحصيلها والمتأخر منهـا، والمتابعات التي نفذها الصندوق للتحصيل.



– تقارير الإنجاز السنوية الصادرة عن الصندوق للأعوام ۲۰۱۸- ۲۰۲۲م.



وأكدت المذكرة ضرورة موافاة المجلس بتلك الوثائق وفقاً للبرنامج الزمني المحدد.



وناقش الاجتماع البرلماني الحكومي، أوضاع صندوقي دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، ورعاية النشء والشباب والرياضة.



وأقر تكليف لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة واللجنة المالية بالجلوس مع إدارة صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، لمناقشة الوثائق المسلّمة من ممثلي الصندوق والتي تم استعراضها في الاجتماع.



وفيما يتعلق بصندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، تم تكليف لجنة الزراعة والري واللجنة المالية ومن يرغب من أعضاء المجلس ورؤساء ومقرري اللجان بالجلوس مع قيادة الصندوق لمناقشة الوثائق المسلمة للجنة في هذا الاجتماع.



وأهاب الاجتماع ببقية الصناديق موافاة المجلس بالوثائق المتعلقة بالصناديق ليتسنى مناقشتها مع الجانب الحكومي كل على حدة وتقييم أداء تلك الصناديق، ومن ثم موافاة المجلس بتقرير شامل عن نتائج ما ستتوصل إليه تلك النتائج.