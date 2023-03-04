الأحد, 05-مارس-2023 الساعة: 12:17 ص - آخر تحديث: 12:11 ص (11: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
عام من الصراع السياسي والعسكري بين حلف الناتو والاتحاد الروسي وساحتها أوكرانيا
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
التخطيط المنشود
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - تفقد وزير النقل عبدالوهاب يحيى الدرة اليوم، مستوى تنفيذ الأعمال التطويرية والإنشائية بمطار صنعاء الدولي

الدرة يتفقد الأعمال الإنشائية بمطار صنعاء الدولي

المؤتمرنت -
الدرة يتفقد الأعمال الإنشائية بمطار صنعاء الدولي
تفقد وزير النقل عبدالوهاب يحيى الدرة اليوم، مستوى تنفيذ الأعمال التطويرية والإنشائية بمطار صنعاء الدولي.

واطلع الوزير الدرة ومعه رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالقادر ورئيس مؤسسة الطرق والجسور عبدالرحمن الحضرمي، على التجهيزات التقنية والأمنية لسلامة وأمن المسافرين والملاحة الجوية والتمديدات الكهربائية بالمطار وفقاً للمتطلبات والاشتراطات الدولية المعمول بها في المطارات الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني " الإيكاو".

واستمعوا من مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف إلى إيضاح عن الإجراءات والتسهيلات والخدمات المقدمة للمسافرين عبر وجهة الأردن الوحيدة وكذا لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها التي تصل وتغادر مطار صنعاء الدولي.

كما تفقد وزير النقل ومرافقوه سير العمل في إعادة تأهيل صالة التشريفات وصالات الوصول والمغادرة والترانزيت بالمطار والتي تعرضت للتدمير من قبل طائرات تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، واستمعوا من المهندسين المختصين إلى شرح عن مشروع تأهيل مرافق المطار بالمواصفات والمعايير المطلوبة والالتزام بتسليمها في الموعد المحدد.

وشدد وزير النقل على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز الأعمال حسب المواصفات والمعايير المتفق عليها .. مؤكداً اهتمام القيادة بمطارات الجمهورية عامة ومطار صنعاء الدولي بصورة خاصة.

إلى ذلك ناقش اجتماع عقد بمطار صنعاء الدولي اليوم، برئاسة وزير النقل عبدالوهاب الدرة، آلية تطوير العمل بين هيئة الطيران المدني والأرصاد والمؤسسة العامة للطرق والجسور في تنفيذ المشاريع بمطارات صنعاء وتعز والحديدة الدولية.

وتطرق الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالقادر ورئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور عبدالرحمن الحضرمي ووكيل الهيئة رائد جبل ومدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، إلى أعمال الترميم والتأهيل في المرافق ذات الأهمية بمطارات صنعاء وتعز والحديدة الدولية.

وأكد وزير النقل أهمية إنجاز وتنفيذ المشاريع في مطارات صنعاء وتعز والحديدة وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية المعمول بها في المطارات الدولية.

ولفت إلى أن إعادة تأهيل مطاري تعز والحديدة من المشاريع الإستراتيجية المهمة التي تم إعداد الخطط لها من قبل هيئة الطيران المدني والأرصاد.

فيما أشار رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد، إلى أن الخطط والدراسات التطويرية لمطاري تعز والحديدة جاهزة لدى الهيئة، تم إعدادها وفقاً للاشتراطات والمعايير الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو".

من جانبه أكد رئيس مؤسسة الطرق والجسور، استعداد المؤسسة تنفيذ الأعمال وتسخير إمكانياتها في تنفيذ المشاريع بمطارات صنعاء وتعز والحديدة وفقاً للمواصفات الدولية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: فوز من ذهب لأرسنال.. وتشيلسي ينتصر
عربي ودولي: 5 تحديات تواجه رئيس نيجيريا الجديد
عربي ودولي: 3 هزات تضرب جنوب تركيا دون أضرار
أخبار: أبو راس يواسي علي الزنم بوفاة والدته
رياضة: سيتي ينجز مهمة الفوز على نيوكاسل
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ الزبيري
علوم وتقنية: أفضل الأطعمة لتعزيز صحة العين
مجتمع مدني: خطوات تساعدك على النوم بأقل من دقيقتين!
علوم وتقنية: الرجل الأعزب أكثر عرضة للوفاة بمرض قصور القلب
أخبار: أمطار رعدية متفرقة في 15 محافظة يمنية
أخبار: تخفيضات سعرية لمادتي القمح والدقيق قبل رمضان (الاسعار الجديدة)
أخبار: تحذير.. اضطراب النوم يهدد بمرض خطير
مجتمع مدني: كم ساعة يجب أن ينام طفلك؟
عربي ودولي: 3867 هزة أرضية تضرب سوريا بأقل من شهر
أخبار: سقوط 46 ضحية جراء مخلفات العدوان خلال فبراير
أخبار: رئيس المؤتمر الشعبي العام يواسي آل الجوفي
عربي ودولي: زلزال جديد يضرب وسط تركيا
أخبار: حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في الحديدة
رياضة: نجل رونالدينيو ينضم إلى برشلونة
اقتصاد: مجدداً.. انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية
أخبار: تخفيض أسعار دقيق السنابل بفارق 1400 ريال للكيس الواحد
أخبار: إعلان هام من وزارة الصناعة قبيل حلول شهر رمضان
أخبار: إصابة طفل بجروح جراء انفجار جسم في صعدة
عربي ودولي: غليان شعبي في اليونان بعد حادث القطارين
اقتصاد: الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023