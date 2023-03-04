المؤتمرنت -

الدرة يتفقد الأعمال الإنشائية بمطار صنعاء الدولي

تفقد وزير النقل عبدالوهاب يحيى الدرة اليوم، مستوى تنفيذ الأعمال التطويرية والإنشائية بمطار صنعاء الدولي.



واطلع الوزير الدرة ومعه رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالقادر ورئيس مؤسسة الطرق والجسور عبدالرحمن الحضرمي، على التجهيزات التقنية والأمنية لسلامة وأمن المسافرين والملاحة الجوية والتمديدات الكهربائية بالمطار وفقاً للمتطلبات والاشتراطات الدولية المعمول بها في المطارات الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني " الإيكاو".



واستمعوا من مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف إلى إيضاح عن الإجراءات والتسهيلات والخدمات المقدمة للمسافرين عبر وجهة الأردن الوحيدة وكذا لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها التي تصل وتغادر مطار صنعاء الدولي.



كما تفقد وزير النقل ومرافقوه سير العمل في إعادة تأهيل صالة التشريفات وصالات الوصول والمغادرة والترانزيت بالمطار والتي تعرضت للتدمير من قبل طائرات تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، واستمعوا من المهندسين المختصين إلى شرح عن مشروع تأهيل مرافق المطار بالمواصفات والمعايير المطلوبة والالتزام بتسليمها في الموعد المحدد.



وشدد وزير النقل على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز الأعمال حسب المواصفات والمعايير المتفق عليها .. مؤكداً اهتمام القيادة بمطارات الجمهورية عامة ومطار صنعاء الدولي بصورة خاصة.



إلى ذلك ناقش اجتماع عقد بمطار صنعاء الدولي اليوم، برئاسة وزير النقل عبدالوهاب الدرة، آلية تطوير العمل بين هيئة الطيران المدني والأرصاد والمؤسسة العامة للطرق والجسور في تنفيذ المشاريع بمطارات صنعاء وتعز والحديدة الدولية.



وتطرق الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالقادر ورئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور عبدالرحمن الحضرمي ووكيل الهيئة رائد جبل ومدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، إلى أعمال الترميم والتأهيل في المرافق ذات الأهمية بمطارات صنعاء وتعز والحديدة الدولية.



وأكد وزير النقل أهمية إنجاز وتنفيذ المشاريع في مطارات صنعاء وتعز والحديدة وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية المعمول بها في المطارات الدولية.



ولفت إلى أن إعادة تأهيل مطاري تعز والحديدة من المشاريع الإستراتيجية المهمة التي تم إعداد الخطط لها من قبل هيئة الطيران المدني والأرصاد.



فيما أشار رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد، إلى أن الخطط والدراسات التطويرية لمطاري تعز والحديدة جاهزة لدى الهيئة، تم إعدادها وفقاً للاشتراطات والمعايير الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو".



من جانبه أكد رئيس مؤسسة الطرق والجسور، استعداد المؤسسة تنفيذ الأعمال وتسخير إمكانياتها في تنفيذ المشاريع بمطارات صنعاء وتعز والحديدة وفقاً للمواصفات الدولية.