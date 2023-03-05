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المؤتمر نت - واصل الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك، اجتماعاته اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، أكرم عبدالله عطية

الاجتماع البرلماني الحكومي يناقش أداء صندوق التراث والتنمية الثقافية

المؤتمرنت -
الاجتماع البرلماني الحكومي يناقش أداء صندوق التراث والتنمية الثقافية
واصل الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك، اجتماعاته اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، أكرم عبدالله عطية.

ناقش الاجتماع الذي ضم ممثلي الجانب الحكومي بوزارة الثقافة وصندوق التراث والتنمية الثقافية، النقاط التي تم تحديدها وفقاً لمخرجات الاجتماع المشترك الذي تم فيه مناقشة الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير عمل الصناديق ومنها صندوق التراث وأهمية اقتراح الحلول والمعالجات المناسبة.

وتطرق الاجتماع إلى أوضاع صندوق التراث والتنمية الثقافية وخطته السنوية وموارده ومصادر التمويل وأوجه صرفها.

وفي الاجتماع حث نائب رئيس مجلس النواب، على الاهتمام بالتراث والحفاظ عليه وتعزيز الجهود لحماية التراث والمخطوطات اليمنية وإبراز الدور التاريخي للتراث اليمني بكل فنونه في وسائل الإعلام.

وأقر الاجتماع موافاة لجنة الإعلام والثقافة والسياحة، واللجنة المالية بكافة الوثائق البيانات التي تم طلبها من الصناديق وعقد لقاء يضم لجنتي الإعلام والثقافة والمالية والمعنيين من الجانب الحكومي في وزارة الثقافة وصندوق التراث والتنمية الثقافية لدراسة الوثائق التي تم طلبها من إدارة الصندوق، وتحديد الصعوبات التي تعترض سير عمله وما يتعلق بموازنته الإيرادات وأوجه صرفها، وموافاة المجلس بنتائج ما ستتوصل إليه اللجنة البرلمانية مع الجانب الحكومي ليتسنى تقييم أداء صندوق التراث والتنمية الثقافية.








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