المؤتمرنت -

صنعاء تعلن بدء صرف معاشات شهر شعبان

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بدء صرف معاشات المتقاعدين في القطاع الخاص والمختلط لشهر شعبان 1444هـ- مارس 2023م.



وأوضحت المؤسسة العامة في بيان لها، أن عملية الصرف بدأت اليوم الأحد في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات، والتي تشمل المعاشات التقاعدية والعجز والوفاة للمتقاعدين بالقطاع الخاص والمختلط.



وجددت المؤسسة التأكيد على أن انتظام صرف المعاشات للمتقاعدين وأسر المتوفين بداية كل شهر، يأتي في إطار الحرص على تحسين الأوضاع المعيشية للمؤمن عليهم وأسرهم، في ظل الظروف الصعبة.