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المؤتمر نت - اُستشهد وأُصيب ثلاثة مواطنين اليوم بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة

شهيد وجريحان بنيران سعودية في منبه صعدة

المؤتمرنت -
شهيد وجريحان بنيران سعودية في منبه صعدة
اُستشهد وأُصيب ثلاثة مواطنين اليوم بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن قوات العدو السعودي فتحت نيران أسلحتها باتجاه منطقة فذة بمديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأكدت إحصائية طبية، أن عدد ضحايا الاعتداءات السعودية على مديرية منبه الحدودية، خلال شهري يناير وفبراير، بلغ 202، منهم 21 شهيداً و181 جريحاً.

وصعدت قوات النظام السعودي في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها على المناطق السكنية والمزارع في المديريات الحدودية بمحافظة صعدة، ما خلف مئات الشهداء والجرحى.








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