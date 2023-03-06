الإثنين, 06-مارس-2023 الساعة: 05:32 م - آخر تحديث: 05:29 م (29: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
عام من الصراع السياسي والعسكري بين حلف الناتو والاتحاد الروسي وساحتها أوكرانيا
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
التخطيط المنشود
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - ناقش مجلس النواب، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية، الجوانب المتصلة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز المنزلي

النواب يناقش أسعار السلع الغذائية والغاز المنزلي

المؤتمرنت -
النواب يناقش أسعار السلع الغذائية والغاز المنزلي
ناقش مجلس النواب، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية، الجوانب المتصلة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز المنزلي.

وأكد مجلس النواب، في الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ونائب وزير النفط والمعادن ياسر الواحدي ووكيلا وزارتي الصناعة والتجارة محمد قطران، والإدارة المحلية عباس القاعدي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للغزل والنسيج، عبدالإله شيبان، ضرورة الالتزام بتنفيذ توصيات المجلس السابقة المتعلقة بضبط وتحديد أسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية والدوائية وتوفير مادة الغاز المنزلي عبر محطات مخصصة لذلك تتوفر فيها معايير وضوابط الأمن والسلامة.

وشدد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم على أهمية توفير الغاز المنزلي بالسعر المناسب مراعاة للظروف والحالة المعيشية للمواطن اليمني في أمانة العاصمة والمحافظات، وأهمية تعزيز الدور الرقابي على الأسواق وضبط المخالفين.

وأشاروا إلى أهمية استكمال برنامج استبدال أسطوانات الغاز التالفة على مستوى المديريات في أمانة العاصمة والمحافظات، مثمنين الجهود المبذولة في سبيل حماية الأرواح والممتلكات.

كما أكدوا أهمية تحديد الأسعار والأوزان المتعلقة ببعض السلع والخدمات.

واستمع مجلس النواب خلال الجلسة التي حضرها المدير التنفيذي لشركة النفط المهندس عمار الأضرعي، وعدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة، من نائب وزير النفط والمعادن إلى إيضاحات حول استيراد المشتقات النفطية ودور الشركة في متابعة المستوردين منذ أن يتم الشراء حتى وصول السفن إلى ميناء جيبوتي ومن ثم الحصول على تصاريح للوصول إلى ميناء الحديدة.

ولفت الواحدي إلى تأثر أسعار المشتقات النفطية بالحرب الروسية - الأوكرانية وتداعياتها على أسعار النفط في العالم.

وبعد نقاش مستفيض، أقر مجلس النواب إلزام الحكومة ممثلاً بشركة النفط اليمنية والمستوردين بموافاة المجلس بعقود شراء المشتقات النفطية وتأريخ الشراء وأسعار البورصة أثناء الشراء ليتم احتساب الكلفة في ضوء ذلك مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار.

كما أقر المجلس حضور وزيري الصناعة والتجارة، والإدارة المحلية لمناقشة عدد من المواضيع ومنها استكمال مناقشة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاوت الأسعار في المحال التجارية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: تعادل بطعم الخسارة لريال مدريد أمام بيتيس
رياضة: روما يصالح جماهيره بانتصار على يوفنتوس
علوم وتقنية: 10 عادات تقودك إلى الشيخوخة المبكرة
رياضة: إنتر يستعيد المركز الثاني بالدوري الإيطالي
فنون ومنوعات: الفنان السوري هاني شاهين يتعرض لحادث
رياضة: ليفربول يذل يونايتد.. وصلاح يدخل التاريخ
رياضة: رافينيا يقود برشلونة لتخطي فالنسيا
عربي ودولي: الكويت تعين أحمد النواف رئيسا للوزراء
مجتمع مدني: خبيرة تكشف فوائد وأضرار التمر
محافظات: تدشين استبدال أسطوانات الغاز التالفة بالأمانة
أخبار: الحديدة.. 56 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
أخبار: صنعاء تعلن بدء صرف معاشات شهر شعبان
رياضة: اليمن يحصد 3 ميداليات بعُمان لـ(التقاط الأوتاد)
أخبار: نزع 1361 جسماً من مخلفات العدوان في الحديدة
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ العواضي
عربي ودولي: ترامب يتعهد بوقف الصراع في أوكرانيا
مجتمع مدني: فعالية توعوية عن البن اليمني بصنعاء
اقتصاد: انخفاض احتياطات الغاز في أوروبا
أخبار: النواب يحذر من مخططات تستهدف وحدة وسيادة اليمن
أخبار: مناقشة أداء صندوق التراث والتنمية الثقافية
أخبار: صنعاء تؤكد أهمية الترويج للبن اليمني محلياً وخارجياً
فنون ومنوعات: العثور على 7 آلاف جزيرة في اليابان
رياضة: فيورنتينا يضرب ميلان بثنائية
أخبار: الدرة يتفقد الأعمال الإنشائية بمطار صنعاء الدولي
أخبار: صنعاء.. تواصل مناقشة أداء الصناديق الخاصة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023