المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

رئيس الوزراء يفتتح مستشفى جامعة الحضارة ومقرها الإضافي

أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور أن الشعب اليمني سيواصل صموده وانتصاراته على مستوى كل الجبهات، وفي المقدمة جبهة التعليم مهما حاول الأعداء محاربة هذا الجانب.



وقال بن حبتور خلال افتتاحه اليوم مستشفى جامعة الحضارة ومقرها الإضافي الجديد بصنعاء، وبحضور وزير التعليم الفني والتدريب المهني الاستاذ غازي أحمد علي ووزير الدولة الاستاذ حميد المزجاجي ونائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين ومستشار المجلس السياسي الاعلى الدكتور عبدالعزيز الترب، قال إن جامعة الحضارة تشرفت بهذا الإسم كونه يحمل الكثير من الدلالات خاصة أن مالكها من جمهورية العراق، كرمزية لتاريخ شعبين شقيقين اليمني والعراقي، اللذان قطعا شوطاً كبيراً عبر التاريخ، ليتجسد في الحاضر عبر التعليم الذي يعتبر الوسيلة الأم لتقدم ونهضة الشعوب والأمم، مشيداً بما أنجزته جامعة الحضارة كأستيفاء لمتطلبات ومعايير التعليم الجامعي، والذي سيسهم في تعزيز جودته ومخرجاته.



وتطرق رئيس الوزراء الى ما تتعرض له اليمن من عدوان غاشم منذ ثمان سنوات، الذي استهدف كل البلد أرضاً وإنساناً ومنها قطاع التعليم، إلا أن صمود وثبات اليمنيين وكوادر الوطن في هذا القطاع استطاع أن يسير العملية التعليمية بانتظام، مذكراً بأن أنظمة دول الجوار وفي مقدمتها السعودية وباستثناء سلطنة عمان، تحارب الشعب اليمني في مختلف المراحل والأنظمة السابقة وخلال التشطير قبل الوحدة حتى اليوم، كمشروع عدائي استراتيجي من أجل افقار الشعب اليمني وجعله عاجزاً متخلفاً، إلا أن الشعب اليمني كسمة فطرية لا يعرف الاستسلام والخضوع، وهو ما قامت به أيضاً من تآمر ضد العراق الشقيق.



من جانبه نوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، الى افتتاح مستشفى جامعة الحضارة والمرفقات الاضافية للجامعة بأنها أول جامعة نفذت المعايير التي وضعتها الوزارة من أجل تطوير وتجويد التعليم الجامعي، وأن هذا يأتي من حرص وجدية الجامعة والقائمين عليها لتوفير بيئة تعليمية مناسبة.



وأشار حازب الى أن هذا النجاح في جامعة الحضارة أحد ثمار الجهود والخطط التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال وضع الخطط والبرامج ومتابعة الجامعات لتنفيذها وإنشاء عدد من الجامعات والكليات الجديدة، والذي يعد انتصاراً كبيراً بتجاوز المثير من الصعوبات والمعوقات في ظل ما تمر به بلادنا من عدوان غاشم وحصار جائر منذ ثمان سنوات.



بدوره قال رئيس مجلس أمناء جامعة الحضارة الدكتور عبدالحميد السعدون في كلمة مسجلة بحكم تواجده في السودان الشقيق، أن افتتاح المستشفى الخاص بالجامعة والمرافق الإضافية لها، يمثل احتفالاً بإنجاز جديد سيسهم في تطوير وجودة التعليم في الجامعة والذي سينعكس إيجاباً على مخرجاتها، رغم الصعوبات التي واجهة هذا التحديث في الجامعة في البداية، إلا أن مع العزم ومواكبة المنظومة التعليمية في اليمن جعل من هذا المتطلب واقعاً، آملاً أن تكون جامعة الحضارة منارة علمية شامخة تجسد اسمها مضموناً وواقعا.



وكان ممثل رئيس مجلس أمناء الجامعة في اليمن الدكتور سعد العتابي ورئيس الجامعة الدكتور علي قاسم اسماعيل، قد استعرضا في كلمتيهما مراحل انشاء الجامعة منذ 2012-2013 في عدن التي تم تدميرها بفعل الاحداث ونهب كل محتوياتها الى أن تم نقلها الى العاصمة صنعاء، 2013-2014 لتواصل مسيرتها رغم الصعوبات الكبيرة، الى أن استجابت ونفذت معايير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق خطة عمل لم تتجاوز ثلاثة أعوام حتى تم افتتاح مستشفى جامعة الحضارة والمرفقات الاضافية التابعة لها، وأكدا أن الجامعة ستستمر في تطوير وتجويد التعليم فيها بما يضمن مخرجات تنافس الخارج.



وفي ختام الفعالية تم تكريم عدد من الشخصيات والأكاديميين وفي مقدمتها رئيس الوزراء، كما تم تكريم الطلبة الأوائل في الجامعة.