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المؤتمر نت - واصل الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك، أعماله اليوم، برئاسة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي

البرلمان والحكومة يناقشا موارد ثلاثة صناديق خاصة

المؤتمرنت -
البرلمان والحكومة يناقشا موارد ثلاثة صناديق خاصة
واصل الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك، أعماله اليوم، برئاسة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي.

وناقش الاجتماع الذي ضم من الجانب الحكومي وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع، والسياحة أحمد الحسن الأمير، وعددا من الوكلاء ومسؤولي صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، وصندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة، وصندوق الترويج السياحي، الصعوبات التي تواجه سير عمل تلك الصناديق.

وفي الاجتماع ثمن رئيس المجلس الجهود المبذولة لرعاية وتأهيل المعاقين.. حثاً على بذل المزيد من الجهود لتحسين أداء الصناديق الخاصة للقيام بواجباتها والمهام التي أنشئت من أجلها.

ولفت إلى أهمية المرحلة وما تتطلبه من توحيد للجهود للارتقاء بمستوى الأداء في معركة البناء كل من موقعه ونطاق اختصاصه.. مؤكداً على أهمية استفادة الشرائح المعنية من خدمات تلك الصناديق وخاصة المعاقين.

وأشار رئيس المجلس إلى أهمية الخروج بمعالجات للتغلب على الصعوبات وأوجه القصور وتقييم أداء تلك الصناديق ومستوى إنجازها وصولاً لإعداد تقرير متكامل حول نتائج الاجتماعات البرلمانية الحكومية المشتركة ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لتحسين أداء الصناديق الخاصة.

وتطرق الاجتماع إلى أوضاع الصناديق وخططها السنوية ومواردها ومصادر تمويلها وأوجه صرفها.

وتم الاستماع إلى إيضاحات وزيري الشؤون الاجتماعية والسياحة حول الإنجازات المحققة وأهم الصعوبات التي تعترض أداء الصناديق، وما تم تنفيذه من إصلاحات، ومنها اللوائح المنظمة للعمل وإعداد استراتيجية لخدمة المعاقين تشترك فيها معظم الجهات.

وثمن الوزيران الدور الذي يقوم به مجلس النواب في الجانبين التشريعي والرقابي.

وأقر الاجتماع موافاة اللجان البرلمانية المعنية بكافة الوثائق والبيانات المتعلقة بتلك الصناديق لمناقشتها بحضور المعنيين ليتسنى تقييم أدائها ومعرفة النجاحات والإخفاقات في عملها، ووضع المعالجات المناسبة.








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