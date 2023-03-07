الثلاثاء, 07-مارس-2023 الساعة: 01:11 ص - آخر تحديث: 12:30 ص (30: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
عام من الصراع السياسي والعسكري بين حلف الناتو والاتحاد الروسي وساحتها أوكرانيا
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
التخطيط المنشود
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ

الأمين العام المساعد يواسي آل قوزع

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يواسي آل قوزع
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ حزام علي قوزع، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن والمجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد العقيد/ خالد حزام علي قوزع، واخوانه والى الشيخ نبيل حمود قوزع، وكافة آل قوزع، بمدينة المحويت محافظة المحويت، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أصدق التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ورفاقه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: اليمن يحصد 5 ميداليات في بطولة التقاط الأوتاد
عربي ودولي: 17 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة
رياضة: جراحة تبعد نيمار لنهاية الموسم
فنون ومنوعات: نهاية مأساوية لرجل تناول حبتي "فياغرا"
فنون ومنوعات: بعدما سُجن 40 عاماً.. المحكمة تقضي ببراءته
عربي ودولي: تحذيرات فلسطينية من خطط تقسيم "الأقصى"
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون "الأقصى"
محافظات: إغلاق 5 محلات بيع لحوم في مديرية شعوب
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب جراء ارتفاع الدولار
محافظات: إتلاف 10 أطنان مواد غذائية بصنعاء
أخبار: رئيس الوزراء يفتتح مستشفى جامعة الحضارة
أخبار: النواب يناقش أسعار السلع الغذائية والغاز المنزلي
أخبار: توضيح حول حادثة انقلاب قاطرة عسل في إب
رياضة: تعادل بطعم الخسارة لريال مدريد أمام بيتيس
رياضة: روما يصالح جماهيره بانتصار على يوفنتوس
علوم وتقنية: 10 عادات تقودك إلى الشيخوخة المبكرة
مجتمع مدني: 8 نصائح لتجنب مرض الكبد الدهني
رياضة: إنتر يستعيد المركز الثاني بالدوري الإيطالي
أخبار: شهيد وجريحان بنيران سعودية في منبه صعدة
فنون ومنوعات: الفنان السوري هاني شاهين يتعرض لحادث
رياضة: ليفربول يذل يونايتد.. وصلاح يدخل التاريخ
رياضة: رافينيا يقود برشلونة لتخطي فالنسيا
عربي ودولي: الكويت تعين أحمد النواف رئيسا للوزراء
مجتمع مدني: خبيرة تكشف فوائد وأضرار التمر
محافظات: تدشين استبدال أسطوانات الغاز التالفة بالأمانة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023