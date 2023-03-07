المؤتمرنت -

المشاط: لن نسمح باستمرار الحصار وتقييد الرحلات

التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، وزير النقل عبدالوهاب الدرة، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالقادر.



جرى خلال اللقاء مناقشة العراقيل التي تختلقها دول العدوان الأمريكي السعودي والأمم المتحدة والتي تعبر عن سياستها في استمرار الحصار على أبناء الشعب اليمني ومضاعفة معاناته.



وأكد الرئيس المشاط أن فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بشكل كامل ورفع الحصار براً وجواً وبحراً هو حق من حقوق الشعب اليمني وليست منّة من أحد.



وقال :"لن نسمح باستمرار الحصار وتقييد الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي، واذا استمر الحصار فإننا سنتخذ الخطوات اللازمة لفكه عن شعبنا".



وأشار فخامة الرئيس إلى أن التواجد العسكري الأمريكي وأي تواجد أجنبي آخر في اليمن هو احتلال مؤقت، وسيخرجون منها راغبين أو مكرهين، وأن الشعب اليمني لن يقدم كل هذه التضحيات ليقبل بالمساس بذرة واحدة من تراب أرضه، أو قطرة واحدة من ماء بحره، وأن سواحل اليمن وجزرها ستبقى حقاً حصرياً لليمنيين".



وأضاف "ليعلم الخونة بالمناطق المحتلة أنهم مهما كانوا مطايا للأمريكي فسينتهي بهم المطاف كمطايا الأمريكي في فيتنام وأفغانستان".