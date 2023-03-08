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المؤتمر نت - أكثر امرأة في العالم تعرضت للاقصاء والقتل من خلال العدوان الذي راح ضحيته عشرات الآلاف من النساء بين شهيدة وجريحة

في يوم المرأة العالمي.. الخطري تشيد بصمود المرأة المؤتمرية واليمنية تجاه العدوان

المؤتمرنت - ابراهيم الحجاجي -
في يوم المرأة العالمي.. الخطري تشيد بصمود المرأة المؤتمرية واليمنية تجاه العدوان

أكدت الأمين العام المساعد لشؤون المرأة بالمؤتمر الشعبي العام الاستاذة فاطمة الخطري، أن المرأة المؤتمرية واليمنية بشكل عام كانت وما تزال وستظل محل فخر واعتزاز لكل الأجيال منذ فجر التاريخ وحتى قيام الساعة، بمكانتها وصمودها وحضورها البارز على مختلف الجوانب الوطنية.

وقالت فاطمة الخطري في حديث خاص لـ(المؤتمرنت) بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، إن المرأة اليمنية والمؤتمرية في المقدمة تسطر أروع ملاحم البطولة والصمود والثبات في مختلف القضايا الوطنية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وفي مختلف المجالات.

مستحضرة تاريخ الملكة بلقيس ملكة سبأ، وأروى بنت أحمد الصليحي، وما صنعاه من حضارات عظيمة، وأن حفيداتهن يقدمن اليوم نماذج سيسجلها التاريخ بأحرف من ذهب، وهي جزء هام من جواهر الصمود والثبات والانتصارات التي يسجلها شعبنا اليمني ضد العدوان والحصار على مدى ثمان سنوات.

وأضافت "العالم كله يحتفل اليوم باليوم العالمي للمرأة وتقدم لها الهدايا والتهاني، لكن المرأة اليمنية، وهي تعيش الكثير من المعاناة نتيجة العدوان والحصار وآثارها التي سببت أوضاع صعبة يعتبر هذا اليوم بالنسبة لها يوم الصمود، كونها أكثر امرأة في العالم تعرضت للاقصاء والقتل من خلال العدوان الذي راح ضحيته عشرات الآلاف من النساء بين شهيدة وجريحة".

مشيرة الى تعرض بعض النساء للاعتقال والسجن والانتهاكات والضغط النفسي وغيرها من المعاناة، أمام صمت المنظمات الدولية المعنية التي تتشدق وتنادي بحقوق المرأة دون أن تحرك ساكناً.

وتطرقت الخطري الى المعاناة التي تتعرض لها المرأة اليمنية منذ بدء العدوان وما ترتب عليه من انقطاع للمرتبات واغلاق المطارات حيث أنها الى جانب تعرضها للقتل والانتهاكات، فالكثير منهن تحملن مشقة الانفاق نتيجة انقطاع المرتبات وشحة الدخل، "وعدم وجود دعم من أي جهات ما سبب لها أيضاً معاناة وضغوط نفسية لم تتعرض له أي امرأة في العالم".

ولفتت الى اغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الكثير من المريضات اليمنيات وعدم قدرتهن على السفر للعلاج في الخارج، بالإضافة الى معاناتهن بسبب انقطاع العديد من الخدمات.

ورغم ذلك ترى القيادية المؤتمرية فاطمة الخطري، أنّ المرأة اليمنية تقدم نفسها كواجهة عظمى للصمود الوطني والانتصار لقضاياه، بالدور الوطني العظيم للمرأة المؤتمرية واليمنية بشكل عام.

وهنأت في ختام حديثها كل القيادات النسوية وقواعد وأنصار النساء من المؤتمر الشعبي العام والمرأة اليمنية بشكل عام، باليوم العالمي للمرأة حيث يعتبرن أفضل من يحتفل بهذا اليوم لما يقدمن من نماذج وأدوار وطنية سيسجلها التاريخ بأحرف من نور في أنصع صفحاته.








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