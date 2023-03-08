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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى خالد أحمد أحمد الغيل عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، في وفاة والدته الفاضلة

رئيس المؤتمر يعزي خالد أحمد الغيل بوفاة والدته

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي خالد أحمد الغيل بوفاة والدته
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى خالد أحمد أحمد الغيل عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، في وفاة والدته الفاضلة.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته للأخ خالد أحمد الغيل وشقيقه وباقي أفراد الأسرة وكافة آل الغيل في هذا المصاب..

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أبنائها وأهلها وذويها الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








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