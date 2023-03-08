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المؤتمر نت - مسؤول يمني يدعو أمريكا إلى احترام سيادة اليمن

مسؤول يمني يدعو أمريكا إلى احترام سيادة اليمن

المؤتمرنت -
مسؤول يمني يدعو أمريكا إلى احترام سيادة اليمن
دعا محافظ حضرموت لقمان باراس، الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف تدخلاتها في الشأن اليمني، واحترام سيادة واستقلال الجمهورية اليمنية.

وأدان المحافظ لقمان باراس، التحركات المشبوهة لسفير واشنطن ومختلف القيادات العسكرية والاستخباراتية الأمريكية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكد رفض كافة القوى الوطنية في مختلف المحافظات اليمنية لتلك التحركات العدائية والمخالفة للقوانين الدولية الناظمة للعلاقات بين الدول والشعوب.. مشيراً وفق وكالة سبأ، إلى أن الشعب اليمني يرفض أي وجود لأية قوى أجنبية، وسيواجه أي محاولات لإنشاء قواعد عسكرية في سواحل المحافظات الشرقية للبلاد بقوة السلاح.

وحمل باراس دول العدوان والمرتزقة الموالين لها مسؤولية استجلاب الأمريكي والبريطاني إلى جنوب البلاد.. محذراً من مغبة تجاهل دعوات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي للقوات الأجنبية بالرحيل.

كما أكد أن خيار القوة هو الخيار الأنسب والمتاح للذود عن حمى الوطن من الغزاة والمستعمرين وإسقاط كافة المؤامرات والمشاريع الاستعمارية.

وأشاد محافظ حضرموت بمواقف أحرار المحافظات الجنوبية الذين عبروا عن رفضهم المطلق لأي تواجد أجنبي.. مؤكداً على أهمية رصد تحركات العدو والاستعداد لمعركة السيادة والاستقلال لتطهير كافة أراضي الجمهورية اليمنية من القوات الغازية.








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