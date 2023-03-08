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المؤتمر نت - أكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام استشهاد وإصابة 64 امرأة نتيجة مخلفات العدوان خلال العام 2022م

مخلفات العدوان تقتل وتصيب 64 امرأة خلال 2022

المؤتمرنت -
مخلفات العدوان تقتل وتصيب 64 امرأة خلال 2022
أكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام استشهاد وإصابة 64 امرأة نتيجة مخلفات العدوان خلال العام 2022م.

وأوضح المركز في بيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن مخلفات الحرب تسببت في استشهاد 10 نساء وإصابة 54 أخرى خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن المرأة في اليمن تعد الأكثر تضرراً من مخلفات الحرب، وتواجه مخاطر كبيرة أثناء جمع الحطب وجلب المياه ورعي الماشية نتيجة انفجار هذه المخلفات.. مؤكداً على ضرورة توفير الحماية للنساء من هذه المخلفات وتطهير المناطق الملوثة.

وذكر البيان أن الإحصائية الأولية التي سجلها المركز للنساء الضحايا منذ بداية الحرب على اليمن وحتى بداية مارس الجاري جراء مخلفات الحرب تضمنت 146 شهيدة و553 مصابة.








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