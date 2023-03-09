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المؤتمر نت - توقعات بأمطار رعدية متفاوتة ورياحاً مثيرة للغبار

توقعات بأمطار رعدية متفاوتة ورياحاً مثيرة للغبار

المؤتمرنت -
توقعات بأمطار رعدية متفاوتة ورياحاً مثيرة للغبار
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة وهبوب رياح مثيرة للغبار في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع تشكل السحب الركامية المصحوبة بالعواصف الرعدية وهطول الأمطار المتفاوتة الشدة وهبوب الرياح الهابطة المثيرة للغبار خصوصا بعد ظهر غد الجمعة في المرتفعات الغربية والشمالية الغربية.

وأشار إلى أن تلك الأجواء تشمل أجزاء واسعة من محافظات صعدة، الجوف، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار وإب، وتمتد إلى أجزاء من محافظات مأرب، البيضاء والمناطق الشمالية الغربية من شبوة.

وذكر أنه من المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية غرب خليج عدن ومدخل باب المندب وجنوب البحر الأحمر تعمل على اضطراب البحر.

ودعا المركز المواطنين، في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول.

ونبه سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والضباب، ومرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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