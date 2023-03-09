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المؤتمر نت - تداول 7 سلع غذائية واستهلاكية، ووضعها في قائمة السلع المحظورة، وذلك قبيل أيام على حلول شهر رمضان المبارك.

صنعاء تحظر تداول 7 سلع غذائية واستهلاكية قبيل رمضان

المؤتمرنت -
صنعاء تحظر تداول 7 سلع غذائية واستهلاكية قبيل رمضان
حذّر مكتب الصناعة والتجارة بامانة العاصمة صنعاء من تداول 7 سلع غذائية واستهلاكية، ووضعها في قائمة السلع المحظورة، وذلك قبيل أيام على حلول شهر رمضان المبارك.

وجاءت الأدوات المدرسية التي تحمل شعارات وأعلام (المثليين) على رأس قائمة السلع المحظور تداولها، يليها في المركز الثاني "الشيش" الالكترونية ونكهاتها.

وحسب بيانات القائمة - حصل المؤتمرنت على نسخة منها - فقد حظر مكتب الصناعة والتجارة الألعاب المضرّة بصحة وسلامة الأطفال مثل مسدسات الخرز، والتي يتزايد الاقبال عليها أيام الأعياد وتتسبب في وقوع ضحايا في أوساط الأطفال .

وبالمثل في حلوى الأطفال التي تحتوي على ألوان صناعية، والاحذية التي تحمل عليها كتابات لفظ الجلالة أو العلم الوطني للجمهورية اليمنية، بالإضافة الى عصير مساحيق (٠.٩) الممنوع تداوله، والملابس والسلع المطبوع عليها ملصقات وصوراً" تتنافى مع الاخلاق العامة والتعاليم الدينية".

وأتلف مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة، في وقت سابق، عشرة أطنان ونصف مواد غذائية منتهية الصلاحية وتالفة، فيما أكد نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري، أهمية دور لجان الرقابة والمفتشين ومأموري الضبط القضائي بمكاتب الوزارة في المحافظات والمديريات لتعزيز جهود الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.

وبين في تصريحات صحافية أن الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات ستنفذ نزولا ميدانيا إلى الأسواق والمحال التجارية لضبط أي ارتفاعات سعرية للمواد الغذائية والأساسية الاستهلاكية.








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