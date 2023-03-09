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أخبار
المؤتمر نت - بدء صرف الحوالات النقدية بهذه المحافظة

بدء صرف الحوالات النقدية بهذه المحافظة اليمنية

المؤتمرنت -
بدء صرف الحوالات النقدية بهذه المحافظة اليمنية
دشن وكيل محافظة حجة محمد القاضي والمدير العام التنفيذي لبنك الأمل محمد اللاعي اليوم المرحلة الـ 15 من مشروع الحوالات النقدية لمستفيدي حالات الضمان الاجتماعي بالمحافظة.

تستهدف هذه المرحلة خلال 26 يوم 144 ألف مستفيد بمبلغ إجمالي ثلاثة مليارات و400 مليون ريال بتمويل البنك الدولي عبر اليونيسف والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية الاجتماعية.

وفي التدشين بمركز المحافظة بحضور مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية حميد النامس أكد الوكيل القاضي أهمية تسهيل إجراءات الصرف.. مثمناً جهود الجهات المانحة وصندوق الرعاية الاجتماعية وبنك الأمل للتخفيف من معاناة المستفيدين سيما في ظل الأوضاع الراهنة.

فيما أشار مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة محمد القنازي إلى التسهيلات المقدمة في عملية الصرف والتنسيق الكبير بين صندوق الرعاية الاجتماعية وبنك الأمل لضمان تسهيل عملية الصرف للمستفيدين.

وبين أن محافظة حجة من المحافظات الأولى في عملية الصرف نظرا لجهود الشركاء في هذا الجانب وفي مقدمتهم بنك الامل.. مشيرا إلى الخدمات المضافة في عملية الصرف كخدمة بيس والوكلاء الذين تم توزيعهم في كافة المناطق وذوي الاعاقة وكبار السن بالإضافة الى تخصيص رقم مجاني للتواصل معه في حال حدوث اي مشاكل.


وثمن جهود السلطة المحلية بالمحافظة وفرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية في تسهيل عملية الصرف.

بدورهما أشار المدير التنفيذي لبنك الأمل ومدير البنك في حجة أنور الحجوري الى تخصيص أكثر من 100 مركز داخل المحافظة لتغطية المستفيدين وصرف مستحقاتهم بكل سهولة ويسر.*سبأنت









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