المؤتمرنت -

الطبية العليا تدين الإجراءات الأردنية التعسفية بحق المرضى اليمنيين

أدانت اللجنة الطبية العليا بوزارة الصحة العامة والسكان، الإجراءات المتخذة من قبل سلطات المملكة الأردنية الهاشمية، بشأن المرضى اليمنيين.



وأوضحت اللجنة الطبية في بيان لها، أنها تلقت التعميم الصادر مؤخرا عن وزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية فيما يخص سفر المرضى اليمنيين للعلاج في مستشفيات المملكة الأردنية، والذي تضمن اشتراط حصولهم على تقارير طبية صادرة من المملكة الأردنية الهاشمية حصراً بصدمة واستغراب كبيرين.



وقالت" إننا إذ نعبر عن إدانتنا لهذه الإجراءات، نؤكد أن هذه الخطوة تمثل إجراءً تعسفياً يعقد السفر لغرض العلاج، خاصة للحالات الطارئة".



ودعت اللجنة الطبية من الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية الاستمرار في السماح بوصول المرضى وفق التقارير الطبية الصادرة من صنعاء، وتيسير وصول المرضى اليمنيين إلى الخدمات التشخيصية والعلاجية، كحق إنساني مشروع ونظرا للوضع الإنساني الطارئ والناجم عن ثمان سنوات من العدوان والحصار.



وحملت الأمم المتحدة وتحالف العدوان المسؤولية عن استمرار تعطيل وجهتي السفر إلى القاهرة والهند وبقاء الحصار على مطار صنعاء وأي تبعات قد تحصل للمرضى.



وجددت اللجنة المطالبة بفتح الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى كل الوجهات في مختلف دول العالم، ورفع الحصار الظالم على أبناء الشعب اليمني حتى يتمكن المرضى من السفر والعلاج في أي وجهة بدون أي إجراءات تعسفية بحقهم، ودعوة الأشقاء والأصدقاء في مختلف أنحاء العالم إلى مد يد المساعدة الطبية للشعب اليمني.