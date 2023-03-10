المؤتمرنت -

‫أمطار متفاوتة الشدة والأرصاد يحذر من رياح قوية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات والصحارى، ورياحاً نشطة تعمل على اضطراب البحر خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الغربية والشمالية الغربية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز.



وأشار إلى احتمال أن تمتد الأمطار إلى أجزاء من الصحارى والمرتفعات الداخلية لمحافظات البيضاء، شبوة، مارب، الجوف، وحضرموت.



ومن المتوقع أيضاً أن تكون الأمطار أكثر غزارةً خلال اليومين القادمين.



وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى شديدة السرعة غرب خليج عدن ومدخل باب المندب وجنوب البحر الأحمر تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأفاد بهطول أمطار رعدية متفرقة يوم أمس على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات صنعاء، عمران، ذمار، حجة، تعز وإب كانت أغلبها خارج نطاق محطات الرصد الجوية.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، وسائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والضباب.



ونبه مرتادي البحر والصيادين غرب خليج عدن، وجنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.