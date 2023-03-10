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المؤتمر نت - نظمّت بمديريات محافظة الحديدة، اليوم وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة، للتنديد باستمرار الحصار وتحذير دول العدوان من مغبة مواصلة جرائمها بحق الشعب اليمني

وقفات بالحديدة تحذر من مغبة استمرار الحصار

المؤتمرنت -
وقفات بالحديدة تحذر من مغبة استمرار الحصار
نظمّت بمديريات محافظة الحديدة، اليوم وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة، للتنديد باستمرار الحصار وتحذير دول العدوان من مغبة مواصلة جرائمها بحق الشعب اليمني تحت شعار "أمريكا وعملائها يقفون وراء معاناة اليمنيين ولابد من رحيلهم".

وطالب المشاركون في الوقفات، برحيل قوى العدوان من المحافظات المحتلة والكف عن نهب ثروات وخيرات اليمن، مجددين الصمود في مواجهة المحتلين وفي مقدمتها أمريكا التي تقود الحرب على الشعب اليمني لتحقيق أطماعها الاستعمارية.

وأكدوا أن دخول العام التاسع من العدوان والحصار وما يشهده اليمن من أزمة إنسانية تحت غطاء الشرعية ودول العدوان التي تغذي الصراعات في صفوف عملائها وقيادات المرتزقة، باتت مجرد لعبة مكشوفة وخلط للأوراق لاستمرار فرض مخططاتها في تدمير اليمن.

وأشاروا إلى أن صمود الشعب اليمني الأسطوري على مدى السنوات الماضية رغم استهدافه بأكبر عدوان على مر التأريخ، رغم المعاناة والتحديات، كفيل بطرد الغزاة والمعتدين وأحد عوامل الثبات للمضي في صناعة ملحمة النصر لليمنيين.

وأكد بيان صادر عن الوقفات، أن سيناريوهات قوى العدوان وسياسة المماطلة في تنفيذ الاتفاقات وعدم رفع الحصار وإيقاف العدوان وصرف مرتبات موظفي الدولة والحقوق المشروعة للشعب اليمني، سيكون لها ارتداد عكسي.

ونبه البيان، مما يجرى من مخططات بقيادة السعودية والإمارات في المحافظات المحتلة بما فيها حضرموت وعدن والمهرة من خلال تبادل الأدوار بينهما على الأرض.

وذكر البيان أن زيارة قيادات عسكرية أمريكية لتلك المحافظات دليل على أن أمريكا من يقف خلف العدوان على اليمن، مجدداً التأكيد على وقوف أبناء محافظة الحديدة إلى جانب القيادة الوطنية في صنعاء لاتخاذ ما يلزم وما تراه من خيارات لمواجهة العدوان ودعم معركة الدفاع عن السيادة اليمنية.

وحذر البيان دول تحالف العدوان من مغبة بقائها في احتلال المحافظات الجنوبية واستخدام الورقة الاقتصادية في محاولة لتركيع الشعب اليمني، مؤكداً أن مخططاتها ستبوء بالفشل.








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