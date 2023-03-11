المؤتمرنت -

تحذيرات من هطول أمطار وانخفاض في الرؤية الأفقية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة على عدة محافظات، محذراً من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بالمنحدرات الجبلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار متفرقة متوسطة إلى غزيرة أحياناً مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء وذلك على أجزاء من محافظات صنعاء - عمران - صعدة - ذمار -ريمة - المحويت - حجة - تعز - إب، البيضاء والضالع.



ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق من محافظات الجوف ومأرب ، شبوة وشمال غرب حضرموت.



وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة غرب خليج عدن ومدخل باب المندب وجنوب البحر الأحمر تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية حفاظا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم .



كما حذر السائقين في المنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية .



ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.