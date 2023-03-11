المؤتمرنت -

استعرض قانون المخطوطات.. النواب يواصل مناقشة اسعار السلع

استعرض مجلس النواب، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، الاخ يحيى علي الراعي، التقرير التكميلي للجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن مشروع قانون المخطوطات.



وأرجأ المجلس مناقشته لمشروع القانون في ضوء التقرير المقدم من اللجنة إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.



وفي الجلسة شدد أعضاء المجلس على أهمية التزام الجانب الحكومي بتنفيذ توصيات المجلس في تعزيز الرقابة على أسعار السلع الغذائية والخدمات.



وحثوا اللجنة البرلمانية المختصة على النزول الميداني لمتابعة مدى التزام المستوردين وتجار الجملة والتجزئة بتنفيذ لائحة الأسعار المحددة للمواد الغذائية، ومنها القمح والدقيق والزيت والأرز والسكر والاجبان وغيرها من المواد التي شملتها قائمة أسعار المواد الغذائية المخفضة..



وأكد النواب، في سياق نقاشاتهم، ضرورة الالتزام بالبيع وفقاً لقائمة أسعار المواد الغذائية، وتعزيز الدور الرقابي على الاسواق وضبط المخالفين، وتكثيف النزول الميداني مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.



وفي الجلسة استمع مجلس النواب من عضو المجلس، محمد منصور البكري، إلى السؤال الموجه لوزير المالية بشأن تأثير الكثبان الرملية وزحفها على موقع مشروع كهرباء الحديدة ومدى مراعاة ذلك من خلال عمل دراسة جدوى لموقع المشروع وما هي المعايير التي تم اتباعها في ارساء العطاء على الشركة التي قامت بالشراء وإجراءات توريد وتركيب وتشغيل محطة الكهرباء بالطاقة الشمسية (المرحلة الأولى) في المشروع الوطني للطاقة المتجددة.



وأكد المجلس حضور وزير المالية للرد على استفسارات عضو مجلس النواب في جلسة مقبلة.



وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.