السبت, 11-مارس-2023 الساعة: 04:51 م - آخر تحديث: 04:16 م (16: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
عام من الصراع السياسي والعسكري بين حلف الناتو والاتحاد الروسي وساحتها أوكرانيا
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
التخطيط المنشود
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - النواب يستعرض قانون "المخطوطات" ويناقش أسعار السلع

استعرض قانون المخطوطات.. النواب يواصل مناقشة اسعار السلع

المؤتمرنت -
استعرض قانون المخطوطات.. النواب يواصل مناقشة اسعار السلع
استعرض مجلس النواب، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، الاخ يحيى علي الراعي، التقرير التكميلي للجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن مشروع قانون المخطوطات.

وأرجأ المجلس مناقشته لمشروع القانون في ضوء التقرير المقدم من اللجنة إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي الجلسة شدد أعضاء المجلس على أهمية التزام الجانب الحكومي بتنفيذ توصيات المجلس في تعزيز الرقابة على أسعار السلع الغذائية والخدمات.

وحثوا اللجنة البرلمانية المختصة على النزول الميداني لمتابعة مدى التزام المستوردين وتجار الجملة والتجزئة بتنفيذ لائحة الأسعار المحددة للمواد الغذائية، ومنها القمح والدقيق والزيت والأرز والسكر والاجبان وغيرها من المواد التي شملتها قائمة أسعار المواد الغذائية المخفضة..

وأكد النواب، في سياق نقاشاتهم، ضرورة الالتزام بالبيع وفقاً لقائمة أسعار المواد الغذائية، وتعزيز الدور الرقابي على الاسواق وضبط المخالفين، وتكثيف النزول الميداني مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وفي الجلسة استمع مجلس النواب من عضو المجلس، محمد منصور البكري، إلى السؤال الموجه لوزير المالية بشأن تأثير الكثبان الرملية وزحفها على موقع مشروع كهرباء الحديدة ومدى مراعاة ذلك من خلال عمل دراسة جدوى لموقع المشروع وما هي المعايير التي تم اتباعها في ارساء العطاء على الشركة التي قامت بالشراء وإجراءات توريد وتركيب وتشغيل محطة الكهرباء بالطاقة الشمسية (المرحلة الأولى) في المشروع الوطني للطاقة المتجددة.

وأكد المجلس حضور وزير المالية للرد على استفسارات عضو مجلس النواب في جلسة مقبلة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط
أخبار: الأمم المتحدة تشتري ناقلة نفط لتفريغ خزان صافر
محافظات: ضبط 122 مخالفة تموينية بحجة خلال شهرين
أخبار: وقفات بالحديدة تحذر من مغبة استمرار الحصار
فنون ومنوعات: عاصفة مطرية من الديدان تضرب بكين
مجتمع مدني: فعالية تحضيرية للمؤتمر الأول لرواد الأعمال
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب الى 1839 دولار للأوقية
أخبار: احذر.. لا تتناول هذه الفيتامينات معاً
رياضة: يونايتد يستعيد هيبته.. ويوفنتوس ينتصر
عربي ودولي: انتخاب شي جين بينغ رئيساً للصين لولاية ثالثة
أخبار: ‫أمطار متفاوتة الشدة والأرصاد يحذر من رياح قوية
أخبار: الطبية العليا تدين الإجراءات التعسفية بحق المرضى اليمنيين
علوم وتقنية: الشفاه الجافة تشير إلى الإصابة بمرض خطير
مجتمع مدني: طبيب يكشف أعراض أمراض الكلى
رياضة: آرسنال يتعثر.. وروما يعبر ريال سوسييداد
أخبار: 4 جرحى بنيران الجيش السعودي في شدا صعدة
عربي ودولي: روسيا تُعاقب 144 شخصية من دول البلطيق
عربي ودولي: رئيس تونس يؤكد استمرار معركته ضد الفساد
علوم وتقنية: اختبار منزلي للكشف المبكر عن سرطان خطير
فنون ومنوعات: الفنانة شيرين الطحان في العناية المركزة
أخبار: العيدروس يوّجه رسالة بشأن الأحداث المحلية والعربية
أخبار: 50 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء محمد النجدي
أخبار: وفد لجنة شؤون الأسرى يغادر صنعاء متوّجهاً إلى جنيف
عربي ودولي: تظاهرات تجتاح كيان العدو الصهيوني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023