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المؤتمر نت - التقى رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام اليوم في العاصمة العمانية مسقط، بعثة المنتخب الوطني للفروسية لالتقاط الأوتاد المتأهل إلى نهائيات كأس العالم عن المجموعة الثانية التي استضافتها سلطنة عمان

رئيس الوفد الوطني يلتقي بعثة المنتخب الوطني للفروسية

المؤتمرنت -
رئيس الوفد الوطني يلتقي بعثة المنتخب الوطني للفروسية
التقى رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام اليوم في العاصمة العمانية مسقط، بعثة المنتخب الوطني للفروسية لالتقاط الأوتاد المتأهل إلى نهائيات كأس العالم عن المجموعة الثانية التي استضافتها سلطنة عمان.

وهنأ عبدالسلام بعثة المنتخب بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل إنجازات الرياضة اليمنية، عقب التأهل التاريخي لفرسان اليمن المشاركين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لالتقاط الأوتاد إلى جانب منتخبات سلطنة عمان، العراق، الكويت وألمانيا، إلى نهائيات المونديال المقبل المقرر إقامته بجنوب أفريقيا في أغسطس المقبل.

وأكد رئيس الوفد الوطني في اللقاء الذي حضره عضو الوفد الوطني عبدالملك العجري، الحرص على استمرار النشاط الرياضي على المستوى الوطني.

وعبر عن تقديره للإنجاز الرياضي الذي حققه المنتخب الوطني للفروسية لالتقاط الأوتاد رغم الصعوبات التي واجهت البعثة .. وقال "سعداء بهذا الإنجاز الرياضي الذي نأمل منكم مواصلة العطاء بهذا المستوى الذي قدمتموه خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم في سلطنة عمان".

فيما استعرض وكيل وزارة الشباب والرياضة - رئيس البعثة كمال الشريف، مراحل إعداد المنتخب ابتداءً من منتصف نوفمبر 2022م وحتى خوضه التصفيات.

وأشار إلى أنه رغم المعاناة التي مرت بها بعثة المنتخب، إلا أنه استطاع التأهل إلى كأس العالم.

وعقب اللقاء كرّم رئيس الوفد الوطني بعثة المنتخب بهدايا رمزية.








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