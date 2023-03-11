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المؤتمر نت - ثمن وزير النقل عبدالوهاب الدرة، جهود الأمم المتحدة لحل إشكالية الخزان العائم "صافر" بالإعلان عن شراء ناقلة بديلة لإفراغ النفط الخام من خزان صافر إليها

الدرة يثمن جهود الأمم المتحدة لحل إشكالية "صافر"

المؤتمرنت -
الدرة يثمن جهود الأمم المتحدة لحل إشكالية "صافر"
ثمن وزير النقل عبدالوهاب الدرة، جهود الأمم المتحدة لحل إشكالية الخزان العائم "صافر" بالإعلان عن شراء ناقلة بديلة لإفراغ النفط الخام من خزان صافر إليها.

وأوضح وزير النقل، أن الأمم المتحدة أعلنت في بيان عن توقيع البرنامج الإنمائي الخميس الماضي اتفاقاً مع شركة "يوروناف" العاملة في مجال النقل البحري لشراء ناقلة نفط خام كبيرة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن الناقلة البديلة موجودة حاليا في حوض جاف لإجراء تعديلات عليها وصيانتها بانتظام قبل الإبحار إلى موقع خزان صافر الذي ستصل إليه مطلع مايو المقبل 2023م.

وأعرب وزير النقل عن أمله في أن يتم تسريع عملية التفريغ نظرا لتهالك الخزان صافر الذي لم يعد يتحمل التأخير.. لافتا إلى أن الأمم المتحدة تدرك جيدا خطورة الموقف وتداعياته الكارثية على المنطقة والبيئة والأحياء البحرية.








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