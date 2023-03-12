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المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة

الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة مصحوبة بالبَرَد أحياناً على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحيانا خلال فترتي الظهيرة والمساء على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، المحويت، حجة، ذمار، ريمة، إب، البيضاء، الضالع وتعز.

وقد تمتد الأمطار إلى أجزاء متفرقة من محافظات الجوف ومأرب، شبوة وحضرموت.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة غرب خليج عدن ومدخل باب المندب وجنوب الساحل الغربي تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم تسجيلها في بعض محطات الرصد جاءت على النحو الآتي: السدة: 9.4 ملم، ذمار : 8.2، إب : 6.8، صنعاء(حدة) : 1.2.

كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات صعدة، الجوف، عمران، حجة، المحويت، ريمة، الضالع، البيضاء وشبوة.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، وسائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار ونتيجة تشكل الضباب أو الشابورة المائية.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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