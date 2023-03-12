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المؤتمر نت - "ابتعدوا عن هذه الأماكن".. تحذير عاجل للمواطنين في العاصمة صنعاء والمحافظات

تحذير عاجل للمواطنين: "ابتعدوا عن هذه الأماكن"

المؤتمرنت -
تحذير عاجل للمواطنين: "ابتعدوا عن هذه الأماكن"
جددت مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية تحذيرها لجميع المواطنين في العاصمة صنعاء وجميع المحافظات اليمنية، من التواجد أو العبور من ممرات السيول والمصبات المائية أثناء هطول الأمطار أو عند توقع هطولها وعدم المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، لما يشكله ذلك من خطورة على الحياة.

ودعت المصلحة في بيان لها، السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار بسبب تدني مستوى الرؤية وكذا وجود انهيارات صخرية في الطرق الجبلية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحيانا خلال فترتي الظهيرة والمساء على معظم المحافظات اليمنية خلال الساعات القادمة.

وشهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليوم هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة أدت إلى جريان الأودية وتجمع المياه وتدفق السيول.








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