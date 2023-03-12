المؤتمرنت -

بن حبتور يشيد بالجهود العلمية لجامعة البيضاء

أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالجهود العلمية والأكاديمية لجامعة البيضاء ومستوى تنفيذها لبرامجها التطويرية.



وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم رئيس جامعة البيضاء الدكتور أحمد العرامي، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة أمين جمعان، أهمية الدور التنويري الذي تضطلع به الجامعة التي تخدم طلاب وطالبات البيضاء والمحافظات المجاورة.



ولفت إلى إسناد الحكومة للجامعة وأنشطتها التطويرية للعملية العلمية والأكاديمية وتعزيز الحضور الايجابي لهذه المؤسسة الأكاديمية في خدمة التنمية البشرية.



وناقش اللقاء سير الأداء العام للجامعة واحتياجاتها الملحة، علاوة على أنشطتها العلمية كالمؤتمرات والمجلات المحكمة وسبل إعانة الجامعة على مواصلة مسارات التطوير بتضافر الجهدين الرسمي والمجتمعي ممثلا بمجلس أمناء الجامعة.



وكان رئيس جامعة البيضاء الدكتور العرامي، قد قدّم شرحاً مختصراً لرئيس الوزراء حول الجامعة وسير العملية التعليمية في مختلف كلياتها .. لافتاً إلى جملة من الاحتياجات التي تتطلبها الجامعة لتطوير أنشطتها العلمية والأكاديمية في الفترة القليلة المقبلة.