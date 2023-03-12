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المؤتمر نت - أكد وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد جبل، تنصل تحالف العدوان عن التزاماته الإنسانية في فتح مطار صنعاء الدولي ليقدم خدماته للشعب اليمني

جبل يؤكد استمرار تحالف العدوان في إغلاق مطار صنعاء

المؤتمرنت -
جبل يؤكد استمرار تحالف العدوان في إغلاق مطار صنعاء
أكد وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد جبل، تنصل تحالف العدوان عن التزاماته الإنسانية في فتح مطار صنعاء الدولي ليقدم خدماته للشعب اليمني.

وقال جبل: "شارفنا على مرور عام من الهدنة ومايزال مطار صنعاء الدولي مغلقا أمام الرحلات المدنية باستثناء الرحلات الأسبوعية الثلاث إلى الأردن".

وأشار إلى أن تحالف العدوان يواصل فرض الحصار على مطار صنعاء، ويرفض السماح بتشغيله بالشكل الذي يلبي الاحتياج الفعلي.

وذكر وكيل هيئة الطيران المدني لوكالة سبأ، أن ما يتم تسييره من رحلات إلى الأردن عبر مطار صنعاء حاليا لا يمثل سوى واحد في المائة مقارنة بما كان عليه قبل العدوان، ونص واحد بالمائة من الاحتياج الفعلي للشعب اليمني.

واعتبر قيام تحالف العدوان وأمريكا وبريطانيا وفرنسا، بتجديد إغلاق الأجواء اليمنية ينم عن نية مبيته على استمرار فرض الحصار على الشعب اليمني.

ولفت جبل إلى أن تحالف العدوان يتعمد إغلاق مطار صنعاء الدولي ليحرم الشعب اليمني من حقه المشروع في السفر والذي كفلته القوانين والاتفاقيات الدولية في ظل صمت من الأمم المتحدة.

وطالب المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة في مجال النقل الجوي باتخاذ موقف جاد وفعال لإلزام تحالف العدوان بفتح مطارات الجمهورية اليمنية.








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