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المؤتمر نت - يعتبر فيتامين بي 12 أحد أهم الفيتامينات في الجسم فهو ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، كما أنه يلعب دورا رئيسيا في تطور خلايا الدماغ والأعصاب

اسرار صحتك يكشفها فمك.. هناك نقص بهذا الفيتامين

المؤتمرنت -
اسرار صحتك يكشفها فمك.. هناك نقص بهذا الفيتامين
يعتبر فيتامين بي 12 أحد أهم الفيتامينات في الجسم فهو ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، كما أنه يلعب دورا رئيسيا في تطور خلايا الدماغ والأعصاب.

ويعد نقص فيتامين بي 12 شائعا للغاية خاصة بين النباتيين وكبار السن، وعند نقص الفيتامينات الأساسية، قد تحدث أعراض مثل الإمساك والإسهال وضعف العضلات ومشاكل المشي ومشاكل عقلية مثل الاكتئاب وفقدان الذاكرة أو التغيرات السلوكية.

وقد تطرأ عدة تغيرات على صحة الفم، بعضها قد يكون مؤلما، ويمكن أن يشير إلى نقص فيتامين بي 12 في جسمك، ومنها:

التهاب اللسان المؤلم

الذي يتحول معه اللسان للون شديد الاحمرار مع وجود ألم وتقرحات.

القرحات المتكررة
• تقرحات الفم شائعة وعادة ما تختفي من تلقاء نفسها في غضون أسبوع أو أسبوعين.
• في معظم الحالات، لا تكون تقرحات الفم علامة على أي شيء خطير، ولكنها قد تكون مزعجة للغاية.
• ومع ذلك، قد تكون قرحات الفم المتكررة من أعراض نقص فيتامين بي 12.

تقرحات في زوايا فمك
التهاب الشفة حالة تسبب ظهور بقع حمراء منتفخة في زوايا فمك حيث تلتقي شفتيك، وتعد هذه الحالة مؤشر مرئي غالبا لوجود نقص في فيتامين بي 12.وكالات








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