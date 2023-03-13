المؤتمرنت -

إحالة 7 متهمين باختلاس 14 مليون دولارا الى النيابة

أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الهيئة، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، نتائج التحري والتحقيق في قضية فساد وإحالة سبعة متهمين في القضية المتمثلة في استيلاء وتسهيل استيلاء على المال العام والإضرار بمصلحة الدولة إلى النيابة.



وبلغ حجم الضرر ١٤مليونا و١١٠ آلاف و٣٠٠دولار بالإضافة إلى مبلغ ٦٢٠مليونا و ٥٦٠ الفا و ٧١٩ ريالا، وتهرب ضريبي بمبلغ ٦٣٦الفا و٦٥٦ دولارا، و 19مليونا و516 ألفا و538ريالا.



وحسبما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أقرت الهيئة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لتتبع الأموال المستولى عليها وإحالة المتهمين إلى النيابة.

